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Санкции против Медведчука и Марченко предусматривают 5 ограничений

Пятница, 19 февраля 2021, 19:02
Санкции против Медведчука и Марченко предусматривают 5 ограничений

Решением Совета национальной безопасности и обороны предусмотрено по 5 запретов из-за санкций за финансирование терроризма против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Источник: копия решения, которое есть в распоряжении УП

Детали: Санкции в отношении Марченко и Медведчука предусматривают:

  • Блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • Ограничение торговых операций;
  • Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • Аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.

Источник в СНБО в комментарии "Украинской правде" объяснил, что 5 россиян, против которых Украина ввела санкции - это менеджеры активов семьи Медведчука.

Что было раньше: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

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Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Украинская правда

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Темы: СНБОсанкцииМедведчуктерроризм
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