Санкции против Медведчука и Марченко предусматривают 5 ограничений

Решением Совета национальной безопасности и обороны предусмотрено по 5 запретов из-за санкций за финансирование терроризма против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Источник: копия решения, которое есть в распоряжении УП

Детали: Санкции в отношении Марченко и Медведчука предусматривают:

Блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

Ограничение торговых операций;

Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

Аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.

Источник в СНБО в комментарии "Украинской правде" объяснил, что 5 россиян, против которых Украина ввела санкции - это менеджеры активов семьи Медведчука.

Что было раньше: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

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