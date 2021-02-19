Санкции против Медведчука и Марченко предусматривают 5 ограничений
Решением Совета национальной безопасности и обороны предусмотрено по 5 запретов из-за санкций за финансирование терроризма против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Источник: копия решения, которое есть в распоряжении УП
Детали: Санкции в отношении Марченко и Медведчука предусматривают:
- Блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- Ограничение торговых операций;
- Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- Аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
- Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.
Источник в СНБО в комментарии "Украинской правде" объяснил, что 5 россиян, против которых Украина ввела санкции - это менеджеры активов семьи Медведчука.
Что было раньше: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.
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Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.