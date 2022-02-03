Поклонская в новой должности собралась "защищать права россиян в Украине"

Коллаборантка Наталья Поклонская, назначенная накануне президентом РФ заместителем руководителя Россотрудничества, заявила о намерении "защищать права соотечественников в Украине".

Источник: Поклонская, которую цитирует подконтрольное оккупантам СМИ "Крыминформ"

Прямая речь: "Приоритетом для меня, конечно же, предварительно мы обсуждали мои функциональные обязанности, будет защита прав соотечественников за рубежом. В частности – на Украине.

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Для меня это не новая сфера деятельности, потому что я всегда занималась защитой прав человека, миром, безопасностью. Мой российско-украинский опыт здесь очень пригодится. Мы с Украиной становимся все ближе и ближе друг к другу".

Детали: Замглавы Россотрудничества добавила, что к исполнению должностных обязанностей приступит уже на следующей неделе.

"Крыминформ" отмечает, что Поклонская, в том числе в рамках своих полномочий, "планирует проводить встречи с соотечественниками за рубежом".

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Что было ранее: Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении Поклонской заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

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