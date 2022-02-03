Поклонская в новой должности собралась "защищать права россиян в Украине"
Коллаборантка Наталья Поклонская, назначенная накануне президентом РФ заместителем руководителя Россотрудничества, заявила о намерении "защищать права соотечественников в Украине".
Источник: Поклонская, которую цитирует подконтрольное оккупантам СМИ "Крыминформ"
Прямая речь: "Приоритетом для меня, конечно же, предварительно мы обсуждали мои функциональные обязанности, будет защита прав соотечественников за рубежом. В частности – на Украине.
Для меня это не новая сфера деятельности, потому что я всегда занималась защитой прав человека, миром, безопасностью. Мой российско-украинский опыт здесь очень пригодится. Мы с Украиной становимся все ближе и ближе друг к другу".
Детали: Замглавы Россотрудничества добавила, что к исполнению должностных обязанностей приступит уже на следующей неделе.
"Крыминформ" отмечает, что Поклонская, в том числе в рамках своих полномочий, "планирует проводить встречи с соотечественниками за рубежом".
Что было ранее: Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении Поклонской заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Предыстория:
- Поклонская - уроженка Луганской области. До оккупации Крыма работала в прокуратуре. В 2014 году перешла на сторону сепаратистов - в марте 2014 ее назначили "прокурором АРК".
- Украинские правоохранители объявили Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм, захват власти и преступную организацию. Кроме того, на нее завели дела за запрет Меджлиса и преследования украинцев. 6 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание Поклонской, подозреваемой в государственной измене.
- В октябре 2020 года президент России Владимир Путин назначил бывшего так называемого "прокурора" Крыма и экс-депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.
- Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской. МИД Украины напомнил, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.
- В январе 2022 года Поклонская заявила, что планы по ее вступлению в должность "отменились в связи с личными обстоятельствами".