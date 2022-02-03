Разоблаченного на взятке нардепа Кузьминых объявили в розыск
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, разоблаченного в конце января на получении взятки в полмиллиона гривен.
Источник: пресс-служба НАБУ, источник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре
Дословно: "3 февраля 2022 года Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды.
Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".
Детали: В ведомстве добавили, что направили сообщение о подозрении по месту работы Кузьминых – в Верховную Раду, и по известным следствию адресам места жительства и регистрации нардепа.
Правоохранители напомнили, что с 31 января он приобрел статус подозреваемого, а значит, обязан немедленно прибывать по требованию следователя, прокурора или суда.
Однако Кузьминых проигнорировал повестки о вызове детективов НАБУ.
Предыстория:
- Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки. 2 февраля НАБу опубликовало записи разговоров нардепа, где он договаривается с представительницей фирмы об "откатах" за успешные тендеры и требует взятки.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.
- 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.
- 1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых не ходит к ним по вызову для проведения следственных действий. Адвокат подозреваемого заявил, что он находится в больнице.
- 2 февраля нардеп обратился к руководству фракции "Слуга народа" с просьбой временно исключить его из состава фракции, пока идет расследование и ход дела по получению им взятки.