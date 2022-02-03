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Разоблаченного на взятке нардепа Кузьминых объявили в розыск

Четверг, 3 февраля 2022, 14:51

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, разоблаченного в конце января на получении взятки в полмиллиона гривен.

Источник: пресс-служба НАБУ, источник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Дословно: "3 февраля 2022 года Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды.

Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

Детали: В ведомстве добавили, что направили сообщение о подозрении по месту работы Кузьминых – в Верховную Раду, и по известным следствию адресам места жительства и регистрации нардепа.

Правоохранители напомнили, что с 31 января он приобрел статус подозреваемого, а значит, обязан немедленно прибывать по требованию следователя, прокурора или суда.

Однако Кузьминых проигнорировал повестки о вызове детективов НАБУ.

Предыстория:

  • Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки. 2 февраля НАБу опубликовало записи разговоров нардепа, где он договаривается с представительницей фирмы об "откатах" за успешные тендеры и требует взятки.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал разоблачение депутата Сергея Кузьминых на получении взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенко.
  • 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.
  • 1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых не ходит к ним по вызову для проведения следственных действий. Адвокат подозреваемого заявил, что он находится в больнице.
  • 2 февраля нардеп обратился к руководству фракции "Слуга народа" с просьбой временно исключить его из состава фракции, пока идет расследование и ход дела по получению им взятки.

Украинская правда
Темы: Слуга народаНАБУрозысквзятка


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