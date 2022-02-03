Разоблаченного на взятке нардепа Кузьминых объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, разоблаченного в конце января на получении взятки в полмиллиона гривен.

Источник: пресс-служба НАБУ, источник УП в Специализированной антикоррупционной прокуратуре

Дословно: "3 февраля 2022 года Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды.

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Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

Детали: В ведомстве добавили, что направили сообщение о подозрении по месту работы Кузьминых – в Верховную Раду, и по известным следствию адресам места жительства и регистрации нардепа.

Правоохранители напомнили, что с 31 января он приобрел статус подозреваемого, а значит, обязан немедленно прибывать по требованию следователя, прокурора или суда.

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Однако Кузьминых проигнорировал повестки о вызове детективов НАБУ.

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