Украина хочет перенести заседание ТКГ из Минска в Стамбул – Резников

Министр обороны Алексей Резников говорит, что Украина поддерживает предложение Турции перенести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Стамбул.

Источник: брифинг министр обороны Алексея Резникова

Прямая речь Резникова: "Здесь все просто: президент (Турции – ред.) Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации, и я, когда еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ, мы отвечали утвердительно "Да, мы согласны, если эта площадка, например, будет в Стамбуле".

Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле. А также и в Женеве, и в Вене, в любом городе, где есть незаангажированность, независимость – самое главное – от одной из сторон (переговоров – ред.), а именно Российской Федерации.

Но нужно, чтобы согласилась другая сторона".

Детали: 3 февраля в Киеве с официальным визитом будет находиться турецкая делегация во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Резников также будет участвовать в переговорах.

Справка: Резников был заместителем главы украинской делегации в ТКГ с сентября 2019 года по ноябрь 2021 года.

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