Украина хочет перенести заседание ТКГ из Минска в Стамбул – Резников
Министр обороны Алексей Резников говорит, что Украина поддерживает предложение Турции перенести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Стамбул.
Источник: брифинг министр обороны Алексея Резникова
Прямая речь Резникова: "Здесь все просто: президент (Турции – ред.) Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации, и я, когда еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ, мы отвечали утвердительно "Да, мы согласны, если эта площадка, например, будет в Стамбуле".
Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле. А также и в Женеве, и в Вене, в любом городе, где есть незаангажированность, независимость – самое главное – от одной из сторон (переговоров – ред.), а именно Российской Федерации.
Но нужно, чтобы согласилась другая сторона".
Детали: 3 февраля в Киеве с официальным визитом будет находиться турецкая делегация во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Резников также будет участвовать в переговорах.
Справка: Резников был заместителем главы украинской делегации в ТКГ с сентября 2019 года по ноябрь 2021 года.
Предыстория:
- В январе 2022 года Турция направила предложение ОБСЕ проводить очные встречи Трехсторонней контактной группы вместо Минска в Стамбуле. Россия выступила против.
- В апреле 2021 года тогдашний вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что после завершения пандемии Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске "из-за враждебной риторики Беларуси".
- Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук тогда предполагал, что возможным местом встречи вместо Минска может быть город в Польше. Он объяснил, что, кроме враждебной риторики в отношении Украины из уст белорусских властей, недопустимо приобщаться к переговорам о мирном урегулировании в "недемократической" стране.
- Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на украинские заявления, что это свидетельствует о нежелании Украины соблюдать и выполнять требования Минских соглашений.
- В сентябре 2021 года украинская делегация предложила вернуть очные встречи, но не в Минске. Очные встречи нужны, по мнению представителей украинской делегации, из-за возможного нарушения конфиденциальности переговоров в виртуальном формате.