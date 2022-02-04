Монастырский наконец отреагировал на скандальное видео с Трухиным: Я бы его послал

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин не обращался к нему за помощью после скандального ДТП, глава МВД утверждает также, что не видел видео с боди-камер полицейских.

Источник: Монастырский во время общения с журналистами 4 февраля, цитирует "Суспільне"

Прямая речь: "Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои коллеги бывшие, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может.

И если бы он мне позвонил, то был бы "послан" в тот же момент... Я считаю, что любое лицо, в том числе нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все то, что совершает".

Детали: Монастырский отметил, что был "поражен" появлением видео с нательной камеры сотрудника полиции, на котором зафиксирован Трухин после аварии.

Министр утверждает, что ему докладывали об отсутствии видео с боди-камер полицейских, оформлявших это ДТП. По его словам, в настоящее время Национальная полиция проводит служебное расследование, "каким образом, где это видео могло быть передано или исчезло".

Прямая речь: "Когда мне докладывали об этом ДТП в свое время, в августе, мне сказали, что для свидетельских показаний есть разные данные, кто был за рулем, поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать его для исследования в Государственное бюро расследований. Мне сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами. На то время мне сказали, что этих записей нет".

«Якби він мені подзвонив, то був би посланий». Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 4, 2022

Что было раньше: Министр внутренних дел Денис Монастырский больше суток не реагировал на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. 2 февраля "Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-службе МВД и к советнику Монастырского.

Позицию министра сначала обещали опубликовать на его странице в Facebook, однако по состоянию на утро 3 февраля никакой новой информации от Монастырского в соцсети не появилось.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева обратилась к министру с публичным запросом.

Экс-глава МВД Арсен Аваков в телеэфире 3 февраля отмечал, что уверен: новое руководство ведомства видело видео с ДТП, к которому был причастен нардеп фракции "Слуга народа" Александр Трухин, и которое опубликовала в своем расследовании "Украинская правда". Аваков объяснял, что в силу служебных обязанностей министру ежедневно докладывают все резонансные события, которые происходят за сутки.

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