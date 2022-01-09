Притула рассказал, когда будет регистрировать свою партию
Бывший кандидат в народные депутаты от партии Голос, телеведущий Сергей Притула планирует в 2022 году зарегистрировать возглавляемую им новую политическую партию.
Источник: Притула в интервью Радио Свобода
Прямая речь: "Сама партия сейчас в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно".
Детали: При этом, по словам Притулы, название этой политсилы не будет именным, вроде "Разумная политика" или, например, "При Притуле".
"Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно учитывая возможность каких-то манипуляций, потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то со стороны будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притули" там не будет", – пообещал он.
Притула также рассказал, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.
Что предшествовало: 28 сентября Сергей Притула сообщил, что работает над созданием собственной политической партии.
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Сергей Притула: Мы все дружно прохлопали Попова
Что было раньше:
- В 2020 году Притула баллотировался в мэры столицы от "Голоса". На выборах он набрал менее 8%.
- Притула заявил, что после проигрыша на местных выборах будет готовиться к выборамв Верховную Раду.
- В феврале Притула по решению партии перестал быть членом политсовета"Голоса", но остался в партии.
- В апреле Притула заявил, что хочет стать новым руководителем партии.Председатель партии "Голос" Кира Рудик ответила на желание Притулы, что это тяжелая и системная работа, а не выступления в клубах или стадионах.