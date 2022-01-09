Притула рассказал, когда будет регистрировать свою партию

Бывший кандидат в народные депутаты от партии Голос, телеведущий Сергей Притула планирует в 2022 году зарегистрировать возглавляемую им новую политическую партию.

Источник: Притула в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Сама партия сейчас в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно".

Детали: При этом, по словам Притулы, название этой политсилы не будет именным, вроде "Разумная политика" или, например, "При Притуле".

"Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно учитывая возможность каких-то манипуляций, потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то со стороны будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притули" там не будет", – пообещал он.

Притула также рассказал, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.

Что предшествовало: 28 сентября Сергей Притула сообщил, что работает над созданием собственной политической партии.

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