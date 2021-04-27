Это не выступления в клубах – Рудик о желании Притулы возглавить "Голос"

Председатель партии "Голос" Кира Рудик ответила на желание бывшего кандидата в мэры Киева Сергея Притулы возглавить партию, по ее словам это тяжелая и системная работа, а не выступления в клубах или стадионах.

Источник: Рудик в комментарии для Радио Свобода

Прямая речь: "У нас есть определенные политические амбиции у людей. Это, конечно, очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных, активных людей. У нас в партии люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны (как, например, Святославу Вакарчуку), ведут за собой людей. Но партийная работа – это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это – системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется".

Детали: Рудик отметила, что гордится тем, что "Голос" привлекает людей к политике. В случае с Притулой партия будет действовать в соответствии с процедурами. Глава партии считает, что как раньше, ее поддержка партийцами сохраняется. Все процессы, что в последнее время происходят в "Голосе", она назвала "болезнью роста" и уверена, что они обязательно пройдут.

Прямая речь: "Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, потом он снова возвращался к своей карьере в шоу-бизнесе, потом он хотел делать, кажется, свою партию, теперь он хочет возглавить "Голос". Конечно, это хорошо, что у человека в партии "Голос" есть такие активные амбиции. В то же время должна заметить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими процедурами: наш съезд состоится, как и запланировано, в середине лета, и он решит, имеют ли эти амбиции право на существование", – заявила руководитель партии.

Что предшествовало: Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил, что хочет стать новым руководителем партии.

Перед этим, Притула сказал, что председатель партии "Голос" Кира Рудик отказала ему в просьбе возглавить киевскую ячейку партии. В пресс-службе "Голоса" "Украинской правде" сообщили, что устав партии предусматривает, что решение о назначении председателей территориальных организаций принимает политсовет партии. В протоколах политсовета никаких обращений от Притулы с просьбой возглавить центр не было.

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