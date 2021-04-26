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Притула: Вижу себя новым руководителем "Голоса"

Понедельник, 26 апреля 2021, 11:47
Притула: Вижу себя новым руководителем Голоса
Фото с Facebook Притулы

Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил, что хочет стать новым руководителем партии.

Источник: Притула в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Да, я вижу себя новым руководителем, и мне нравится то, что я вижу".

Детали: По его словам, вопрос смены руководства планируют вынести на съезд партии.

Притула считает, что съезд может состояться раньше лета или осени, но "это зависит от доброй воли действующего руководства партии".

Он добавил, что руководство заявило, что не против съезда, но конкретная дата названа не была. Сейчас члены партии "попытаются ускорить этот процесс".

Ранее Притула публично выступил против нынешнего главы "Голоса" Киры Рудык.  

В пресс-службе партии прокомментировали "Украинской правде" слова Притулы.

Дословно: "Господин Притула выражает личную точку зрения. При этом, деятельность партии организована согласно правилам и процедурам, зафиксированными в уставе. Следующий съезд партии состоится в соответствии со сроками, объявленными на предыдущем съезде ".

Что было раньше: Бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что председатель партии "Голос" Кира Рудик отказала ему в просьбе возглавить киевскую ячейку партии. В пресс-службе "Голоса" "Украинской правде" сообщили, что устав партии предусматривает, что решение о назначении председателей территориальных организаций принимает политсовет партии. В протоколах политсовета никаких обращений от Притулы с просьбой возглавить центр не было.

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Предыстория:

  • 22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".
  • Политсовет предупредил, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".
  • Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования.
  • Некоторые народные депутаты фракции "Голос" обнародовали совместное заявление, в котором призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Украинская правда

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Темы: Сергей Притула Голос
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