Нардеп Кузьминых "нашелся": удивлен розыском по делу о взятке

Народный депутат Сергей Кузьминых, которому подписали подозрение из-за получения взятки, заявил, что не получал повестку на допрос и удивлен объявлением его в розыск.

Источник: заявление Сергея Кузьминых и его адвоката Ларисы Криворучко в Facebook

Прямая речь: "Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ.

Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях…

В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом".

Детали: Кузьминых заявил, что работникам НАБУ известны все контакты – и нардепа, и его адвоката.

"Вам известна вся информация, которую дает мой адвокат Криворучко Л.С. каждый день на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины", – утверждает Кузьминых.

Он выразил готовность "отстаивать свою позицию в суде" и участвовать в следственных действиях.

Адвокат Лариса Криворучко сообщила, что Кузьминых 31 января по вызову детектива НАБУ не прибыл, поскольку находился в больнице, о чем НАБУ в письменном виде проинформировано через канцелярию и по телефону детектива Глудзура А.М.

По словам адвоката, Кузьминых до сих пор находится в больнице, "ориентировочный срок лечения по прогнозам врачей 10 дней".

Другие вызовы с датированием повесток после даты 31.01.2022 ни нардеп, ни адвокат не получали, заявила Криворучко.

Она утверждает: "Все активные действия НАБУ в отношении Клиента начались с момента обнаружения Кузьминых С.В. коррупционных схем в онкологическом диспансере в Житомирской области, громких задержаний по ст.208 УПК и документирования врачей работниками СБУ с изъятием денег и других доказательств. Но, как оказалось после задержания, к данному преступлению причастны громкие имена чиновников. Кузьминых С.В. взял это дело на депутатский контроль. Именно с этого момента начались угрозы и намеки".

Продемонстрированное адвокатом сентябрьское заявление Кузьминых касалось лекарств для онкобольных, на которых якобы наживались работники одного из житомирских медучреждений.

НАБУ же заявляет, что осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медоборудование больницам в Житомирской области, этот вопрос следует согласовать с Кузьминым, который просил за свое содействие 30% от сумм контрактов.

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