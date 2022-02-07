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Януковича зовут на допрос по делу о бегстве из Украины

Понедельник, 7 февраля 2022, 12:26
Януковича зовут на допрос по делу о бегстве из Украины
Фото: by Sasha Mordovets/Getty Images

Государственное бюро расследований вызывает бывшего президента Виктора Януковича на допрос к следователю 9 февраля по делу об организации дезертирства работников Управления госохраны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение о вызове на допрос Януковича, опубликованное в газете "Урядовий кур'єр"

Дословно: "Вам (Януковичу – ред.) необходимо явиться 9 февраля в 9:00 в ДБР… для получения… уведомления о подозрении в уголовном производстве… и допросе в качестве подозреваемого".

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Детали: Речь идет об уголовном производстве по факту дезертирства сотрудников Управления госохраны, в котором сообщено о подозрении начальнику охраны Януковича.

Что этому предшествовало:

  • В ноябре 2021 года следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении в дезертирстве бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента.
  • 1 февраля 2022 года Печерский районный суд заочно его арестовал и разрешил следствие по обвинению в незаконной переправке лиц (в том числе Януковича) через границу и дезертирство в 2014 году.

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Темы: ЯнуковичдопросГБР
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