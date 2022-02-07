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Януковича кличуть на допит у справі про втечу з України

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:26
Фото: by Sasha Mordovets/Getty Images

Державне бюро розслідувань викликає колишнього президента Віктора Януковича на допит до слідчого 9 лютого у справі про організацію дезертирства працівників Управління держохорони.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення про виклик на допит Януковича, опублікований у газеті "Урядовий кур'єр"

Дослівно: "Вам (Януковичу – ред.) необхідно з'явитися 9 лютого о 9:00 до ДБР… для отримання… повідомлення про підозру у кримінальному провадженні… та допиту як підозрюваного".

Деталі: Йдеться про кримінальне провадження за фактом дезертирства співробітників Управління держохорони, в якому повідомлено про підозру начальнику охорони Януковича.

Що цьому передувало:

  • У листопаді 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом генпрокурора повідомили про підозру в дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента.
  • 1 лютого 2022 року Печерський районний суд заочно його арештував та дозволив слідство за обвинуваченням у незаконному переправленні осіб (в тому числі Януковича) через кордон та дезертирство у 2014 році.

Українська правда
Теми: ЯнуковичдопитДБР
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