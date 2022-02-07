Януковича кличуть на допит у справі про втечу з України

Державне бюро розслідувань викликає колишнього президента Віктора Януковича на допит до слідчого 9 лютого у справі про організацію дезертирства працівників Управління держохорони.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення про виклик на допит Януковича, опублікований у газеті "Урядовий кур'єр"

Дослівно: "Вам (Януковичу – ред.) необхідно з'явитися 9 лютого о 9:00 до ДБР… для отримання… повідомлення про підозру у кримінальному провадженні… та допиту як підозрюваного".

Деталі: Йдеться про кримінальне провадження за фактом дезертирства співробітників Управління держохорони, в якому повідомлено про підозру начальнику охорони Януковича.

Що цьому передувало: