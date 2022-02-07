Януковича кличуть на допит у справі про втечу з України
Понеділок, 7 лютого 2022, 12:26
Державне бюро розслідувань викликає колишнього президента Віктора Януковича на допит до слідчого 9 лютого у справі про організацію дезертирства працівників Управління держохорони.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення про виклик на допит Януковича, опублікований у газеті "Урядовий кур'єр"
Дослівно: "Вам (Януковичу – ред.) необхідно з'явитися 9 лютого о 9:00 до ДБР… для отримання… повідомлення про підозру у кримінальному провадженні… та допиту як підозрюваного".
Реклама:
Деталі: Йдеться про кримінальне провадження за фактом дезертирства співробітників Управління держохорони, в якому повідомлено про підозру начальнику охорони Януковича.
Що цьому передувало:
- У листопаді 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом генпрокурора повідомили про підозру в дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента.
- 1 лютого 2022 року Печерський районний суд заочно його арештував та дозволив слідство за обвинуваченням у незаконному переправленні осіб (в тому числі Януковича) через кордон та дезертирство у 2014 році.
ВІДЕО ДНЯ
Українська правда