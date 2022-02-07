Белорусских военных отправят в Сирию "помогать" российской армии

Около 200 военнослужащих Беларуси отправят в рамках сотрудничества с Россией в Сирию с "гуманитарной миссией".

Источник: распоряжение российского правительства, сайт президента Беларуси с комментарием самопровозглашенного Александра Лукашенко в марте 2019 года

Детали: Правительство России одобрило проект бессрочного договора с Беларусью о размещении ее военного контингента в Сирии.

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Соглашение было подписано 3 февраля, но обнародовано на сайте 7 февраля.

Белорусских военных якобы отправят для "гуманитарной миссии" и вне ведения боевых действий.

Местом дислокации указана российская авиационная база "Хмеймим".

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Россия пообещала за свой счет обеспечить белорусских военных питанием, оружием, боеприпасами, одеждой, транспортом и остальными материальными и техническими средствами.

Белорусский контингент будет подчиняться Минобороны России, хотя будет оставаться под командованием Минобороны Беларуси. Два ведомства должны согласовать конкретные детали задач белорусских военных.

В марте 2019 года самопровозглашенный президент Лукашенко заявлял журналистам, что действующая Конституция Беларуси запрещает размещать подразделения белорусской армии за рубежом.

Прямая речь Лукашенко: "А лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет. Даже если рассуждать как военному человеку, что армия должна тренироваться.

Я даже боюсь об этом говорить, и это исключено, что я за вашей спиной мог бы там договориться и завтра какой-­то контингент перебросить. Нет в этом никакой необходимости — не нужно и нельзя. Поэтому этот "сирийский синдром", который проскользнул в умах некоторых людей, не имеет под собой оснований".

Справка: В Сирии с марта 2011 года идет гражданская война со многими сторонами конфликта. Режим самопровозглашенного президента Башара Ассада, контролирующего крупнейшие города, включительно со столицей Дамаском, поддерживает Россия.

Правительство Ассада разрешило дислокацию российского военного контингента на своих военных базах и в портах.

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