У Пентагона нет окончательных данных о дате российского наступления в Украине
Спикер Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что военное командование США не владеет разведывательными данными касательно точной даты вероятного российского полномасштабного вторжения в Украину.
Источник: трансляция брифинга пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби
Прямой язык Кирби: "У нас точно нет окончательных данных, что именно Путин запланировал делать с войсками на границе с Украиной, и у нас нет точной даты, когда он захочет развернуть полномасштабное наступление в Украину.
Я не знаю, что в голове у Путина. Но наша разведка заметила, что в течение выходных (5-6 февраля – ред.) Россия продолжала накапливать дополнительные силы к тем войскам, которые уже сейчас расположены вдоль границ Украины.
Прежде всего, они усиливали материально-техническое обеспечение и логистику снабжения этих войск на полигонах так, чтобы эти войска могли находиться в полевых условиях в течение длительного промежутка времени. И это довольно красноречивая вещь, по моему мнению".
Детали: Кирби также повторил, что США тщательно следят за перемещением российских войск в Беларуси, временно оккупированном Крыму и западных регионах России.
По словам спикера Пентагона, Россия развертывает вблизи Украины боевые группы из разных родов и видов войск. Кроме того, к этим боево-тактическим группам налаживают полноценные средства коммуникации и поставки амуниции, боеприпасов и провианта.
Однако американские военные не могут утверждать с уверенностью, какого типа и масштаба военную операцию в Украине надеются совершить в Кремле. Кирби объяснил, что для полноценной оккупации всей территории Украины российская армия потребует чрезвычайно больших объемов регулярной поставки оружия, боеприпасов и технических средств.
Кроме того, он повторил тезисы, что США надеются на дипломатическое решение ситуации, но сначала Россия должна отвести свои войска от границ с Украиной.
В то же время, по его словам, американская разведка не заметила угрожающего перемещения российских войск вблизи границ Эстонии и Латвии, являющихся странами-членами НАТО.
Предыстория:
- По источникам американского издания Wall Street Journal, партнеры Украины во главе с США наладили "воздушный мост" для регулярного снабжения самолетами оружием и боеприпасами Украину, чтобы эффективно поддерживать украинское войско в случае полноценного наступления России.
- Американские журналисты сообщили 6 февраля, что Россия перебросила дополнительные силы, позволяющие совершать полноценное вторжение в Украину. В то же время, мониторинговая миссия ОБСЕ заметила скопления российскими боевиками на Донбассе реактивных систем залпового огня, танков и другого вооружения непосредственно от линии столкновения.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной военной эскалации со стороны России достаточно низкая.
- 6 февраля советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что российская атака против Украины может произойти в любой день этого месяца и быть в любой форме.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать и не поддаваться сообщениям и заявлениям западных медиа.