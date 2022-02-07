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У Пентагона нет окончательных данных о дате российского наступления в Украине

Понедельник, 7 февраля 2022, 21:24
У Пентагона нет окончательных данных о дате российского наступления в Украине

Спикер Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что военное командование США не владеет разведывательными данными касательно точной даты вероятного российского полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: трансляция брифинга пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби

Прямой язык Кирби: "У нас точно нет окончательных данных, что именно Путин запланировал делать с войсками на границе с Украиной, и у нас нет точной даты, когда он захочет развернуть полномасштабное наступление в Украину.

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Я не знаю, что в голове у Путина. Но наша разведка заметила, что в течение выходных (5-6 февраля – ред.) Россия продолжала накапливать дополнительные силы к тем войскам, которые уже сейчас расположены вдоль границ Украины.

Прежде всего, они усиливали материально-техническое обеспечение и логистику снабжения этих войск на полигонах так, чтобы эти войска могли находиться в полевых условиях в течение длительного промежутка времени. И это довольно красноречивая вещь, по моему мнению".

Детали: Кирби также повторил, что США тщательно следят за перемещением российских войск в Беларуси, временно оккупированном Крыму и западных регионах России.

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По словам спикера Пентагона, Россия развертывает вблизи Украины боевые группы из разных родов и видов войск. Кроме того, к этим боево-тактическим группам налаживают полноценные средства коммуникации и поставки амуниции, боеприпасов и провианта.

Однако американские военные не могут утверждать с уверенностью, какого типа и масштаба военную операцию в Украине надеются совершить в Кремле. Кирби объяснил, что для полноценной оккупации всей территории Украины российская армия потребует чрезвычайно больших объемов регулярной поставки оружия, боеприпасов и технических средств.

Кроме того, он повторил тезисы, что США надеются на дипломатическое решение ситуации, но сначала Россия должна отвести свои войска от границ с Украиной.

В то же время, по его словам, американская разведка не заметила угрожающего перемещения российских войск вблизи границ Эстонии и Латвии, являющихся странами-членами НАТО.

Предыстория:

  • По источникам американского издания Wall Street Journal, партнеры Украины во главе с США наладили "воздушный мост" для регулярного снабжения самолетами оружием и боеприпасами Украину, чтобы эффективно поддерживать украинское войско в случае полноценного наступления России.
  • Американские журналисты сообщили 6 февраля, что Россия перебросила дополнительные силы, позволяющие совершать полноценное вторжение в Украину. В то же время, мониторинговая миссия ОБСЕ заметила скопления российскими боевиками на Донбассе реактивных систем залпового огня, танков и другого вооружения непосредственно от линии столкновения.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной военной эскалации со стороны России достаточно низкая.
  • 6 февраля советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что российская атака против Украины может произойти в любой день этого месяца и быть в любой форме.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать и не поддаваться сообщениям и заявлениям западных медиа.

Денис Карловский, УП
Темы: РосcиявойнаСША
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