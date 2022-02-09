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Johnson & Johnson приостановила производство Covid-вакцины – СМИ

Среда, 9 февраля 2022, 01:29
фото: Getty Images

Компания Johnson & Johnson временно прекратила производство вакцины от Covid-19.

Источник: The New York Times со ссылкой на информированные источники

Детали: Как отмечает издание, J&J приостановила производство ковид-вакцины на единственном заводе в городе Лейден в Нидерландах, где сейчас производят потенциально более прибыльную вакцину от другого вируса.

NYT пишет, что это временно, и завод в Лейдене вернется к выпуску вакцины против COVID-19 через несколько месяцев. По словам источников, J&J имеет достаточные запасы вакцин, поэтому неизвестно, повлияет ли это как-то на поставку вакцин.

Однако в течение следующих нескольких месяцев компания может сократить изготовление и поставку вакцин от коронавируса.

J&J является одним из крупнейших поставщиков вакцин против Covid в Африканском Союзе по программе COVAX, направленной на улучшение глобального доступа к вакцинам.

В целом для стран с низким и средним уровнем доходов вакцина Johnson & Johnson является единственным вариантом в борьбе с коронавирусом.

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Напомним: Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) во вторник внесло изменения в сведения о вакцине Johnson & Johnson против COVID-19, включив редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения.



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