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У Януковича еще одно подозрение – подстрекал военных УГО к дезертирству

Среда, 9 февраля 2022, 16:01
У Януковича еще одно подозрение – подстрекал военных УГО к дезертирству
ВИКТОР ЯНУКОВИЧ. ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Следователи Государственного бюро расследования сообщили бывшему президенту Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.

Источник: ГБР

Детали: Отмечается, что 24 февраля 2014 года Янукович, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника Службы безопасности президента к дезертирству.

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Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной Республики Крым. Вместе с тем, подозреваемый выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию.

В ближайшее время ему заочно изберут меру пресечения.

Напомним: Бывший охранник Януковича рассказал подробности его побега.

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Украинская правда
Темы: ЯнуковичУГОМайдан
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