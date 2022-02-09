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Незаконные поставки гранат из РФ: завершено расследование в отношении Захарченко и Ко

Среда, 9 февраля 2022, 17:18
Экс-министр МВД Виталий Захарченко. фото UA.NEWS

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении экс-руководства МВД Украины по делу незаконных поставок гранат из России.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно ГБР: "Сторона защиты уведомлена о завершении досудебного расследования, ей предоставлен доступ к материалам для ознакомления. После завершения ознакомления - обвинительный акт будет направлен в суд".

Детали: Кроме этого, отмечается, что по результатам осуществления специального досудебного расследования, следователи ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, его заместителю и начальнику Департамента материального обеспечения МВД Украины.

В январе 2014 года чиновники незаконно поставляли с территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты.

Указанные спецсредства не прошли экспертизу по возможности и порядку их применения к людям, однако были применены подразделениями МОТ "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева.

В частности, 18 и 19 февраля 2014 года российские гранаты нанесли телесные повреждения 127 людям.

Также должностные лица растратили 1 млн грн бюджетных средств при растаможке указанных спецсредств.

Экс-руководство МВД подозревается в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Кроме того, начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины также подозревается в пособничестве незаконному препятствованию проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций во время Революции Достоинства.

По ходатайствам следователей ГБР, согласованных прокурором, подозреваемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

После ознакомления стороной защиты с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Украинская правда
Темы: ЕвромайданГБРОфис генпрокурора


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