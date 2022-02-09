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Кулеба прокомментировал решение Венгрии заблокировать присоединение Украины к киберцентру при НАТО

Среда, 9 февраля 2022, 18:39

В Украине сожалеют о решении Будапешта заблокировать присоединение к киберцентру при НАТО, поскольку кибербезопасность является глобальной проблемой, касающейся каждой страны.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"В канун Нового года у нас была активная телефонная и смс-дипломатия с Петером Сийярто как раз по вопросу киберцентра НАТО. Мне очень жаль, что Венгрия стала единственной страной, которая не поддержала это решение. Жаль потому, что на самом деле это было бы выгодно всем нам, потому что кибербезопасность касается каждого", - сказал Кулеба.

Он отметил, что на сегодняшний день нет запросов от венгерской стороны на проведение визита Сийярто в Украину, но приглашение остается действительным.

"В декабре прошлого года я пригласил всех министров стран ЕС посетить Украину в январе-феврале. Если он решит приехать, я с удовольствием с ним встречусь", – добавил министр.

В начале февраля стало известно, что Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украине, другие члены Альянса убедит Будапешт пересмотреть свою позицию.

Но поскольку заседания Совета центра, принимающего решение о расширении состава участников принимаются только 2 раза в год, присоединение Украины к этой структуре даже при положительном развитии событий может произойти только со второго полугодия 2022 года.

Напопним, в январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт недоволен ситуацией с правами этнических венгров в Украине и потому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Киева.

Подробнее о работе центра CCDCOE читайте в статье Киберудар в ответ: как Эстония помогает НАТО в борьбе с хакерами

Темы: Венгриякибербезопасность


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