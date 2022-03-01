В Ахтырке после вражеских обстрелов много жертв, тела вытаскивают из-под завалов

После обстрела российской артиллерией Ахтырки в Сумской области есть жертвы среди людей.

Источник: корреспондентка Олеся Боровик в эфире телеканала Рада

Прямая речь: "В Ахтырке до сих пор достают из-под завалов погибших, ведь там сбросили сразу три вакуумных бомбы на город. Тел погибших действительно много".

Детали: В то же время враг понес большие потери, трупы уничтоженных российских кафиров собирают по окружающей местности представители Красного креста, чтобы отправить их из Украины домой в Россию уже мертвых.

Журналистка добавила, что Сумщина продолжает держать оборону, потому что является северным форпостом Украины. В частности, возле Сум была уничтожена техника россиян – 20 градов, 96 танков и 8 заправщиков с помощью Байрактара.

Напомним: В результате артиллерийских обстрелов врагом на нефтебазе под Ахтыркой в ​​Сумской области начался сильный пожар.