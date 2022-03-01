Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ахтырке после вражеских обстрелов много жертв, тела вытаскивают из-под завалов

Светлана КизиловаВторник, 1 марта 2022, 01:40
Разбор разалов после обстрела в Ахтырке, фото: Сумская ОВА

После обстрела российской артиллерией Ахтырки в Сумской области есть жертвы среди людей.

Источник: корреспондентка Олеся Боровик в эфире телеканала Рада

Прямая речь: "В Ахтырке до сих пор достают из-под завалов погибших, ведь там сбросили сразу три вакуумных бомбы на город. Тел погибших действительно много".

Детали: В то же время враг понес большие потери, трупы уничтоженных российских кафиров собирают по окружающей местности представители Красного креста, чтобы отправить их из Украины домой в Россию уже мертвых.

Журналистка добавила, что Сумщина продолжает держать оборону, потому что является северным форпостом Украины. В частности, возле Сум была уничтожена техника россиян – 20 градов, 96 танков и 8 заправщиков с помощью Байрактара.

Напомним: В результате артиллерийских обстрелов врагом на нефтебазе под Ахтыркой в ​​Сумской области начался сильный пожар.

Темы: Сумская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину

"Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе" – Зеленский о ЗАЭС

Железнодорожные компании ЕС бесплатно перевозят украинских беженцев

В России перестают работать сайты оппозиционных западных СМИ

Кулеба: Россияне планируют фейковую демонстрацию за объединение Херсонщины с Крымом

Путин уже ввел в Украину 90% собранных войск, все еще хочет взять Киев – Белый дом

Все новости...
Сумская область
Обстрел военной части в Ахтырке: погибли десятки украинских бойцов
В Ахтырке оккупанты попали в нефтебазу
Оккупанты расстреляли автобус с гражданскими в Сумской области и не пускают "скорые"
Последние новости
05:08
Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на ЗАЭС
04:59
Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину
04:59
видео, обновленоНа Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян: появились детали
04:58
Украина сообщила в МАГАТЭ о пожаре на ЗАЭС
04:42
Миндовкилля: События на ЗАЭС могут привести к катастрофе не только в Европе, но и во всем мире
04:36
После уничтожения ТЭЦ из Ахтырки нужно срочно вывезти людей – глава ОГА
04:15
На ЗАЭС нарушена ядерная безопасность, пожарных не пускают, идет бой
04:10
"Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европе" – Зеленский о ЗАЭС
03:30
обновленоГлава ОГА о ситуации на ЗАЭС: Ядерная безопасность объекта обеспечена
03:28
На Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", хотят заминировать
Все новости...