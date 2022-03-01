"Укрзалізниця" опровергает фейк об эвакуационных поездах: не давайте свои личные данные
Вторник, 1 марта 2022, 15:31
В сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах.
Источник: "Укразализныця" на официальных страницах
Дословно: "Важно, компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные.
Верьте только проверенной информации!
Официальные источники информации АО "Укрзалізниця":
https://t.me//UkrzalInfo
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
https://www.uz.gov.ua
t.me/UkrzalInfo/1245