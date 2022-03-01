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"Укрзалізниця" опровергает фейк об эвакуационных поездах: не давайте свои личные данные

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 15:31

В сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах.

Источник: "Укразализныця" на официальных страницах

Дословно: "Важно, компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные.

Верьте только проверенной информации!
Официальные источники информации АО "Укрзалізниця":

https://t.me//UkrzalInfo
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
https://www.uz.gov.ua

t.me/UkrzalInfo/1245

Темы: войнаУкрзализныця
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