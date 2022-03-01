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Украина получила десятки NLAW и Javelin

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 18:15
ФОТО ОК "СЕВЕР"

Украина получила очередную поставку вооружения – десятки противотанковых управляемых ракет малой дальности NLAW и переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin.

Источник: Оперативное командование "Север" и Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Оперативное командование "Север": "Благодарим наших иностранных партнеров за поддержку и позицию. Готовим подарки захватчикам". 

 
Фото ОК "Север"

Детали: По данным Генштаба ВСУ, сейчас в Украине есть тысячи NLAW и Javelin.

 
Фото ОК "Север"

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Темы: Украинавойнаоружие
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