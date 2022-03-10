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Ни один человек не был эвакуирован из Мариуполя – Верещук

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 19:59
Ирина Верещук, фото Мининтеграции

Из-за обстрелов оккупантов ни один человек не был эвакуирован гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье, как планировалось, также в город не смогла попасть гуманитарная помощь.

Источник: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Самая худшая ситуация – это Мариуполь-Запорожье. Ни один человек не был эвакуирован. Ни одна капля воды не попала к людям, которые изнывают от жажды".

"300 тысяч человек сегодня страдают от отсутствия воды, от холода и голода. Враг мстительно не позволяет их спасти".

Детали: По словам Верещук, сейчас остался только один наземный путь из Мариуполя в Запорожье через Орехов и Пологи, а все остальные пути уничтожены или заминированы.

"И враг каждый день, когда выезжает наш гуманитарный груз на трассу, обстреливает груз, обстреливает направление движения, не давая проехать ни километра", – рассказала она.

Она призвала международное сообщество как можно скорее расследовать это преступление против человечности, а также усилить санкции против России.

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"Мы просим международное сообщество привязать усиление санкций именно к неоткрытию гуманитарных коридоров, именно за то, что сознательно уничтожают гражданское население", - подчеркнула вице-премьер.

"Чрезвычайно удивляет, если честно, такая ненависть именно к Мариуполю. Я не знаю, с чем это связано и имеет ли это какой-то смысл с военной точки зрения. Но то, как издеваются над жителями Мариуполя… Кстати, там много иностранцев – турецкие граждане, греческие, их там больше 300 человек. Миссия ОБСЕ тоже там с людьми и не могут никак уехать", – сказала Верещук.

Что предшествовалоОккупанты постоянно срывают запланированную эвакуацию из Мариуполя, где ситуация доведена до гуманитарной катастрофы.

10 марта утром Верещук анонсировала об открытии гуманитарного коридора Мариуполь - Портовское - Мангуш в обход Никольское - Республика - Розовка - Бильмак - Пологое - Орехов - Запорожье с обязательным разминированием по всему маршруту.

Однако позже она сообщила, что Мариуполь все еще заблокирован для эвакуации людей.

10 марта российские оккупационные войска совершили новый авианалет на Мариуполь. Около 16:30 9 марта оккупанты сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. 

Темы: МариупольВерещуквойна
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