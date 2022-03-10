В Мариуполе российские оккупанты совершают обстрелы по полчаса – мэр

Российские оккупанты неустанно обстреливают Мариуполь в течение суток с перерывом на полчаса.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Прямая речь Бойченко: "Они цинично стреляют из запрещенного оружия, "Градами", гаубицами по жилым массивам.

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Сегодня они цинично расстреляли ДСНС.

Каждые 30 минут в город заходила авиация, работала по жилым массивам, убивая мирное население – стариков, женщин, детей.

В этом сегодня величие русской армии?"

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Детали: Мэр рассказал, что российские захватчики обстреливают гумконвои и маршрут "зеленого коридора" для населения. В то же время, по его словам, подразделения РФ уверяют украинские власти, что ехать безопасно, но сразу совершают обстрелы.

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