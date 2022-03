В Instagram назвали дату блокировки соцсети в России

14 марта соцсеть Instagram будет заблокирована в России.

Источник: руководитель Instagram Адам Моссери в Twitter

Детали: Отмечается, что это решение отрезает 80 млн человек в России друг от друга и остального мира, поскольку около 80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram вне России. Моссери констатировал, что "это не правильно".

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.