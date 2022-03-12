Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 02:55
В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії
ФОТО: GETTY

14 березня соцмережу Instagram буде заблоковано в Росії.

Джерело: керівник Instagram Адам Моссері у Twitter

Деталі: Зазначається, що це рішення відрізає 80 млн осіб у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти в Instagram поза межами Росії. Моссері  констатував, що "це не правильно".

Реклама:

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше стало відомо, що "Роскомнадзор" обмежить доступ до Instagram на території Росії з 14 березня.
  • У кремлівському регуляторі заявили, що блокують Instagram через заклики до насильства проти росіян - перед цим корпорація Meta вирішила дозволити в Instagram та Facebook  закликати до насильства  проти  російських солдатів та до смерті президента РФ  Володимира Путіна.

Теми: соцмережіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
соцмережі
Meta планує запустити веб-версію Threads на початку цього тижня − WSJ
Маск каже, що функцію блокування видалять з X
Нокаут телебаченню: як соціальні мережі утримують першість в постачанні новин українцям
Останні новини
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
Усі новини...
Реклама: