В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії
Субота, 12 березня 2022, 03:55
14 березня соцмережу Instagram буде заблоковано в Росії.
Джерело: керівник Instagram Адам Моссері у Twitter
Деталі: Зазначається, що це рішення відрізає 80 млн осіб у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти в Instagram поза межами Росії. Моссері констатував, що "це не правильно".
On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.
— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022
Що передувало:
- Раніше стало відомо, що "Роскомнадзор" обмежить доступ до Instagram на території Росії з 14 березня.
- У кремлівському регуляторі заявили, що блокують Instagram через заклики до насильства проти росіян - перед цим корпорація Meta вирішила дозволити в Instagram та Facebook закликати до насильства проти російських солдатів та до смерті президента РФ Володимира Путіна.
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