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В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 03:55
ФОТО: GETTY

14 березня соцмережу Instagram буде заблоковано в Росії.

Джерело: керівник Instagram Адам Моссері у Twitter

Деталі: Зазначається, що це рішення відрізає 80 млн осіб у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти в Instagram поза межами Росії. Моссері  констатував, що "це не правильно".

Що передувало:

  • Раніше стало відомо, що "Роскомнадзор" обмежить доступ до Instagram на території Росії з 14 березня.
  • У кремлівському регуляторі заявили, що блокують Instagram через заклики до насильства проти росіян - перед цим корпорація Meta вирішила дозволити в Instagram та Facebook  закликати до насильства  проти  російських солдатів та до смерті президента РФ  Володимира Путіна.

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Теми: соцмережіРосія
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