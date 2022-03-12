В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії
Субота, 12 березня 2022, 02:55
14 березня соцмережу Instagram буде заблоковано в Росії.
Джерело: керівник Instagram Адам Моссері у Twitter
Деталі: Зазначається, що це рішення відрізає 80 млн осіб у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти в Instagram поза межами Росії. Моссері констатував, що "це не правильно".
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On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.— Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше стало відомо, що "Роскомнадзор" обмежить доступ до Instagram на території Росії з 14 березня.
- У кремлівському регуляторі заявили, що блокують Instagram через заклики до насильства проти росіян - перед цим корпорація Meta вирішила дозволити в Instagram та Facebook закликати до насильства проти російських солдатів та до смерті президента РФ Володимира Путіна.