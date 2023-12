В Instagram назвали дату блокування соцмережі в Росії

14 березня соцмережу Instagram буде заблоковано в Росії.

Джерело: керівник Instagram Адам Моссері у Twitter

Деталі: Зазначається, що це рішення відрізає 80 млн осіб у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписані на акаунти в Instagram поза межами Росії. Моссері констатував, що "це не правильно".

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.