Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские силовики принимают определенные меры, чтобы освободить мэра Мелитополя из плена

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 10:13
мэр Мелитополя Иван Федоров

Украинские спецслужбы принимают определенные меры, чтобы освободить удерживаемого оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в совместном эфире телеканалов 13 марта

Прямая речь: "На данном этапе нам известно, что он удерживается российско-оккупационными властями и нашими спецслужбами принимаются определенные меры по его возможному освобождению".

Детали: Комментируя попытки российских оккупантов поставить в захваченных населенных пунктах каких-то лояльных к агрессору "представителей власти", Енин добавил, что украинские спецслужбы будут предпринимать быстрые меры, чтобы предатели, вставшие на сторону врага, были нейтрализованы и предстали перед правосудием.

Предыстория:

  • 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
  • Перед этим в городе оккупанты раздавали жителям открытки с требованиями капитуляции.
  • 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
  • Зеленский обратился к мировым лидерам помочь освободить Федорова из плена оккупантов.

Темы: Мелитопольвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о митинге Путина: Представьте, что на стадионе 14 тысяч трупов

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВО

ФОТО, ВИДЕОЧерные от копоти дома и уничтоженный ТРЦ: фото Мариуполя со спутника и видео из дрона

видеоСМИ: В Беларуси снова возводят понтонную переправу через Припять

Стефанчук допустил изменение Конституции в части движения в НАТО

Все новости...
Мелитополь
Зеленский попросил премьера Израиля помочь освободить мэра Мелитополя из плена
В Мелитополе, где похитили мэра, депутатша "Оппоблока" просит не сопротивляться оккупантам
Оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой РФ
Последние новости
04:10
График эвакуационных поездов на 19 марта
03:48
США наблюдают за действиями Китая и обеспокоены его возможностью помочь России
03:30
СМИ: В ЕС думают использовать состояние подсанкционных российских олигархов для репараций Украине
03:20
По меньшей мере 12 гражданских за сутки убили россияне в Донецкой области
02:50
Россияне обстреляли больницу в Тростянце
02:40
Президент Сербии призвал Зеленского и Путина "стать предателями" и пойти на компромисс
02:30
Генштаб: ВСУ идут в контрнаступление в операционных районах
02:00
Дэвид Кэмерон поехал в Польшу помогать украинским беженцам
01:58
Провал на суше захватчики замещают бомбардировками – выпустили 14 ракет
01:50
Глава ОГА Сумщины: Россияне с помощью местных похищают и пытают людей
Все новости...