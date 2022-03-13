Украинские силовики принимают определенные меры, чтобы освободить мэра Мелитополя из плена
Воскресенье, 13 марта 2022, 10:13
Украинские спецслужбы принимают определенные меры, чтобы освободить удерживаемого оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Источник: первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в совместном эфире телеканалов 13 марта
Прямая речь: "На данном этапе нам известно, что он удерживается российско-оккупационными властями и нашими спецслужбами принимаются определенные меры по его возможному освобождению".
Детали: Комментируя попытки российских оккупантов поставить в захваченных населенных пунктах каких-то лояльных к агрессору "представителей власти", Енин добавил, что украинские спецслужбы будут предпринимать быстрые меры, чтобы предатели, вставшие на сторону врага, были нейтрализованы и предстали перед правосудием.
Предыстория:
- 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
- Перед этим в городе оккупанты раздавали жителям открытки с требованиями капитуляции.
- 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
- Зеленский обратился к мировым лидерам помочь освободить Федорова из плена оккупантов.