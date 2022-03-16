Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России заблокировали доступ к международному сайту BBC

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 17:20
Логотип ВВС при входе в штаб-квартиру организации в Лондоне. Фото: getty images

Роскомнадзор заблокировал доступ к международному сайту BBC News.

Источник: Meduza

Детали: Российские журналисты нашли адрес BBC News в списке сайтов Роскомнадзора, доступ к которым ограничен.

РКН ограничил доступ после обращения российской генпрокуратуры.

Предыстория:

  • Доступ к русскоязычной службе ВВС ограничили еще 4 марта за отказ использовать выражение "специальная операция" относительно российско-украинской войны и скрывать количество потерь среди российских оккупационных войск. В тот же день российские власти заблокировали доступ к таким изданиям, как Meduza, Deutsche Welle и Радио Свобода.
  • В российских журналистских кругах заявляют, что сотрудники пропагандистских телеканалов начали массово увольняться из-за "официального" освещения российско-украинской войны.
  • 4 марта в России приняли закон о введении уголовной ответственности за "фейки о российской армии". За распространение информации о подлинном масштабе последствий российской войны в Украине или настоящем количестве потерь живой силы и техники российских войск можно получить от 3 до 5 лет в колонии.
  • 4 марта в России заблокировали доступ к Facebook, потому что на платформе, дескать, распространяли так называемые "фейки о российской армии" – правдивую информацию о военном вторжении РФ в Украину и о настоящем количестве потерь оккупационных войск. В ночь на 13 марта российские власти отключили россиянам доступ к Instagram после обращения российской генпрокуратуры в Роскомнадзор.

Темы: СМИцензураРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Греческий дипломат о Мариуполе: То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит

дополненоЗеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия

Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены

обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум

Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Все новости...
СМИ
Российские пропагандисты массово увольняются – СМИ
В Кремле отреагировали на "срыв" эфира на Первом канале РФ
Адвокаты не могут найти сотрудницу Первого канала РФ, которая ворвалась в эфир
Последние новости
01:43
Война против Украины будет стоить РФ больше, чем дефолт 1998 года
01:25
США уже начали отправку новой партии оружия в Украину
01:15
Тандем на дно РФ и Белоруссии, хромающее эмбарго: итоги экономики 21 марта
01:12
Сводка Генштаба: Россия подстрекает белорусских военных к вторжению в Украину
01:00
ВСУ освободили Макаров
00:55
Сумщина: Враг осуществляет в Тростянецкой общине настоящий геноцид – глава ОВА
00:43
Министр обороны Британии потролил Кремль фотографией Петрова и Боширова
00:40
Оккупанты усилили активность в небе, но ПВО не дремлет: минимум десяток сбитых целей
00:36
Китай не будет ни поддерживать, ни останавливать войну России против Украины – Bloomberg
00:17
НБУ повысил лимит снятия наличных с валютных счетов в три раза
Все новости...