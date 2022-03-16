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В России заблокировали доступ к международному сайту BBC

Денис КарловскийСреда, 16 марта 2022, 16:20
В России заблокировали доступ к международному сайту BBC
Логотип ВВС при входе в штаб-квартиру организации в Лондоне. Фото: getty images

Роскомнадзор заблокировал доступ к международному сайту BBC News.

Источник: Meduza

Детали: Российские журналисты нашли адрес BBC News в списке сайтов Роскомнадзора, доступ к которым ограничен.

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РКН ограничил доступ после обращения российской генпрокуратуры.

Предыстория:

  • Доступ к русскоязычной службе ВВС ограничили еще 4 марта за отказ использовать выражение "специальная операция" относительно российско-украинской войны и скрывать количество потерь среди российских оккупационных войск. В тот же день российские власти заблокировали доступ к таким изданиям, как Meduza, Deutsche Welle и Радио Свобода.
  • В российских журналистских кругах заявляют, что сотрудники пропагандистских телеканалов начали массово увольняться из-за "официального" освещения российско-украинской войны.
  • 4 марта в России приняли закон о введении уголовной ответственности за "фейки о российской армии". За распространение информации о подлинном масштабе последствий российской войны в Украине или настоящем количестве потерь живой силы и техники российских войск можно получить от 3 до 5 лет в колонии.
  • 4 марта в России заблокировали доступ к Facebook, потому что на платформе, дескать, распространяли так называемые "фейки о российской армии" – правдивую информацию о военном вторжении РФ в Украину и о настоящем количестве потерь оккупационных войск. В ночь на 13 марта российские власти отключили россиянам доступ к Instagram после обращения российской генпрокуратуры в Роскомнадзор.

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Темы: СМИцензураРосcиявойна
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