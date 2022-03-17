Human Rights Watch упрекнула РФ за кассетные боеприпасы, а Украину – за видео с пленными

Международная правозащитная организация Human Rights Watch упрекнула Россию за обстрел украинских городов кассетными боеприпасами, а Украину – за демонстрацию видео с пленными.

Источник: сообщения на сайте Human Rights Watch (HRW) за 16 марта и 17 марта

Детали: Как отмечает правозащитная организация, российские войска неоднократно обстреливали густонаселенный город Николаев на юге Украины: в течение недели несколько жилых районов Николаева подверглись обстрелам кассетными боеприпасами.

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HRW по телефону опросила шесть свидетелей нападений и проанализировала десятки фотографий и видео, которыми поделились свидетели или которые опубликованы в соцсетях. Они показывают последствия использованного оружия, в частности кассетных ракет "Ураган" и "Смерч".

"Российские силы должны прекратить использование кассетных боеприпасов и прекратить эти явно неизбирательные атаки", – сказал Белкис Вилле, старший исследователь кризисов и конфликтов Human Rights Watch.

Кассетные боеприпасы подпадают под запрет международного договора из-за их широкого неизбирательного действия и долгосрочной опасности для гражданского населения.

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Однако у Human Rights Watch есть претензии и к Украине в войне, которую развязала Россия.

Организация объясняет, что украинским властям следует прекратить публиковать видео пленных российских солдат, которые вызывают общественное любопытство, в частности те, которые показывают, что их унижают или запугивают.

Российские солдаты вынуждены раскрывать свои имена, идентификационные номера и другую. личную информацию, включая имена родителей и домашние адреса, а СБУ и МВД Украины распространяют эти видео в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и Telegram.

Human Rights Watch подчеркивает, что такое обращение с военнопленными нарушает Женевскую конвенцию, направленную на обеспечение достойного отношения к пленным комбатантам со всех сторон.

10 марта 2022 года Human Rights Watch обратилась к Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел с обеспокоенностью относительно опубликования государственными органами изображений и видео с пленными и спросила, какие шаги будут предпринимать власти, чтобы обеспечить лечение военнопленных. в соответствии с Женевскими конвенциями. На 16 марта организация ответа не получила.

"Обязательство защищать военнопленных от того, чтобы они стали объектами общественного интереса, а также защищать их от запугивания или унижения является частью более широкого требования по обеспечению гуманного отношения к ним и защите их семей от ущерба", – сказала Эйслинг Рейди, старший юрисконсульт Human Rights Watch.

"Украинские власти должны прекратить выкладывать эти видео в Интернет", – утверждает она.

По мнению HRW, платформы социальных медиа должны также разъяснить, какова их политика в отношении видео военнопленных, несовместимых с Женевскими конвенциями, и, если необходимо, разработать новые политики, чтобы такой контент не распространялся.

Напомним: Украинские власти публиковали видеозаписи с допросами пленных российских военных, а также выводили нескольких из них на пресс-конференции для общения со СМИ: разведчиков, летчиков, срочников.

Выходя в публичную плоскость, они свидетельствуют, что российские власти лгут в ситуации войны против Украины.