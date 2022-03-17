Human Rights Watch дорікнула РФ за касетні боєприпаси, а Україні – за відео з полоненими 

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch дорікнула Росії за обстріл українських міст касетними боєприпасами, а Україні – за демонстрацію відео з полоненими.

Джерело: повідомлення на сайті Human Rights Watch (HRW) за 16 березня і 17 березня

Деталі: Як зазначає правозахисна організація, російські війська неодноразово обстрілювали густонаселене місто Миколаїв на півдні України: протягом тижня кілька житлових районів Миколаєва були вражені обстрілами касетними боєприпасами.

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HRW по телефону опитала шістьох свідків нападів і проаналізувала десятки фотографій і відео, якими поділилися свідки або опублікували в соціальних мережах. Вони показують наслідки використаної зброї, зокрема касетних ракет "Ураган" та "Смерч".

"Російські сили повинні припинити використання касетних боєприпасів і припинити ці явно невибіркові атаки", – сказав Белкіс Вілле, старший дослідник криз і конфліктів Human Rights Watch.

Касетні боєприпаси підпадають під заборону міжнародного договору через їхню широку невибіркову дію та довготривалу небезпеку для цивільного населення.

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Однак у Human Rights Watch є претензії і до України у війні, яку розв’язала Росія.

Організація пояснює, що українській владі слід припинити публікувати відео полонених російських солдатів, які викликають суспільну цікавість, зокрема ті, які показують, що їх принижують або залякують.

Російські солдати змушені розкривати свої імена, ідентифікаційні номери та іншу. особисту інформацію, включаючи імена батьків та домашні адреси, а СБУ та МВС України поширює ці відео у Facebook, Twitter, YouTube, Instagram та Telegram.

Human Rights Watch наглошує, що таке поводження з військовополоненими порушує Женевську конвенцію, спрямовану на забезпечення гідного ставлення до полонених комбатантів з усіх сторін.

10 березня 2022 року Human Rights Watch звернулася до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ із занепокоєнням щодо публікування державними органами зображень та відео із полоненими та запитала, які кроки вживатиме влада, щоб забезпечити лікування військовополонених. відповідно до Женевських конвенцій. Станом на 16 березня організація відповіді. Не отримала.

"Зобов’язання захищати військовополонених від того, щоб вони стали об’єктами суспільної цікавості, а також захищати їх від залякування чи приниження є частиною ширшої вимоги щодо забезпечення гуманного ставлення до них та захисту їхніх сімей від шкоди", – сказала Ейслінг Рейді, старший юрисконсульт Human Rights Watch.

"Українська влада повинна припинити викладати ці відео в Інтернет", – стверджує вона.

На думку HRW, платформи соціальних медіа повинні також роз’яснити, яка їхня політика щодо відео військовополонених, які несумісні з Женевськими конвенціями, і, якщо необхідно, розробити нові політики, щоб такий контент не поширювався.

Нагадаємо: Українська влада публікувала відеозаписи з допитами полонених російських військових, а також виводила декількох із них на пресконференції для спілкування зі ЗМІ: розвідників, льотчиків, строковиків.

Виходячи в публічну площину, вони засвідчують, що російська влада бреше в ситауції війни проти України.