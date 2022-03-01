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В Херсоне после выстрела россиян из танка горит здание СБУ

Елена РощинаВторник, 1 марта 2022, 23:35

В центре Херсона горит здание управления Службы безопасности Украины.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на городской совет

Детали: Причиной пожара стал выстрел из вражеского танка по зданию, информируют в мэрии.

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В Херсоне во вторник враг обстреливал жилые кварталы, происходили уличные бои.

В городе гуманитарная катастрофа, есть пожары, на которые не могут выехать спасатели из-за обстрелов, есть случаи мародерства, невозможно собрать тела погибших в результате боевых действий.

Глава Херсонской военной администрации Геннадий Лагута после начала комендантского часа сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать город: в Днепровском районе Херсона на Перекопской попали в многоэтажку.

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Напомним: Шестые сутки Украина борется с российскими захватчиками – с 24 февраля вражеские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома, гибнут люди.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Темы: Херсонвойнабоевые действияСБУ
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