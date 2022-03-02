Минцифры запустило флешмоб по сбору средств "Отправ Путина на Юпитер"

Министерство цифровой трансформации запускает портал по сбору средств, чтобы восстановить Украину и на армию.

Источник: Минцифры в Facebook

Дословно: "…И за всеми нашими страданиями сейчас стоит один враг – кровавый диктатор путин".

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Ему точно не место на нашей земле. Поэтому поддержите наш всемирный флешмоб — Отправь Путина на Юпитер. Он специально стебен и без страшных кадров, все вы их видите и так".

Детали: Всех желающих призывают пожертвовать 99 грн или 2,99 $ на портале.

"Счет принадлежит Государственному предприятию "ДІЯ", а средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры", – говорится в сообщении Минцифры.