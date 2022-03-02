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Резников призвал украинцев сжигать колонны оккупанта с продовольствием и боеприпасами

Денис КарловскийСреда, 2 марта 2022, 20:33
Резников призвал украинцев сжигать колонны оккупанта с продовольствием и боеприпасами

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев на территориях, временно оккупированных вражескими войсками, вести партизанскую борьбу и сжигать тыловые колонны обеспечения с продовольствием и боеприпасами.

Источник: facebook-страница Министерства обороны

Прямая речь Резникова: "Обращаюсь к гражданам, которые находятся на территориях, временно занятых врагом. С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит оккупантов.

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Надо лишить русские войска тыловой поддержки.

Не трогайте танки. Только если очень хочется.

Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой.

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Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашей местности. Это ваше время".

 
Министерство обороны Украины

Детали: Резников добавил, что российские оккуапнты начали признавать потери среди личного состава своих войск. По его словам, им пришлось признать это из-за ожесточенного сопротивления Вооруженных Сил и усилий бойцов информационного фронта.

Министр заверил, что украинская армия эффективно уничтожает вражеские войска, идущие в лобовую атаку, а специальные подразделения ликвидируют русские войска на марше.

К публикации добавили памятку, в которой отмечено, что военная техника российских захватчиков станет просто железным хламом без боеприпасов и топлива, которые везут тыловые колонны обеспечения.

Предыстория:

  • Ранее 2 марта российское министерство обороны признало, что у них есть потери среди живой силы оккупационных войск в Украине, но при этом существенно умалили истинное количество погибших и раненых.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что Путин проинформирован о потерях российских войск в Украине, но не может прокомментировать.
  • В Офисе президента считают, что силы оккупантов деморализованы. Советник главы ОП Алексей Арестович утверждает, что военные массово убегают на границу с Россией и Беларусью либо сдаются в плен.
  • Служба безопасности показала, с чем отправляют русских солдат воевать на территории другого независимого государства: карандаши, циркуль, устаревшие учебники.
  • Украинская армия сумела получить секретные документы военных штабов российских оккупантов, из которых стало известно, что план полного захвата Украины рассчитывали совершить в течение 15 суток.

Темы: МинобороныоккупацияРосcиявойна
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