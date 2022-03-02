Резников призвал украинцев сжигать колонны оккупанта с продовольствием и боеприпасами

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев на территориях, временно оккупированных вражескими войсками, вести партизанскую борьбу и сжигать тыловые колонны обеспечения с продовольствием и боеприпасами.

Источник: facebook-страница Министерства обороны

Прямая речь Резникова: "Обращаюсь к гражданам, которые находятся на территориях, временно занятых врагом. С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит оккупантов.

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Надо лишить русские войска тыловой поддержки.

Не трогайте танки. Только если очень хочется.

Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой.

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Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашей местности. Это ваше время".

Министерство обороны Украины

Детали: Резников добавил, что российские оккуапнты начали признавать потери среди личного состава своих войск. По его словам, им пришлось признать это из-за ожесточенного сопротивления Вооруженных Сил и усилий бойцов информационного фронта.

Министр заверил, что украинская армия эффективно уничтожает вражеские войска, идущие в лобовую атаку, а специальные подразделения ликвидируют русские войска на марше.

К публикации добавили памятку, в которой отмечено, что военная техника российских захватчиков станет просто железным хламом без боеприпасов и топлива, которые везут тыловые колонны обеспечения.

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