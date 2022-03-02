Резников призвал украинцев сжигать колонны оккупанта с продовольствием и боеприпасами
Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев на территориях, временно оккупированных вражескими войсками, вести партизанскую борьбу и сжигать тыловые колонны обеспечения с продовольствием и боеприпасами.
Источник: facebook-страница Министерства обороны
Прямая речь Резникова: "Обращаюсь к гражданам, которые находятся на территориях, временно занятых врагом. С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит оккупантов.
Надо лишить русские войска тыловой поддержки.
Не трогайте танки. Только если очень хочется.
Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой.
Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.
Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашей местности. Это ваше время".
Детали: Резников добавил, что российские оккуапнты начали признавать потери среди личного состава своих войск. По его словам, им пришлось признать это из-за ожесточенного сопротивления Вооруженных Сил и усилий бойцов информационного фронта.
Министр заверил, что украинская армия эффективно уничтожает вражеские войска, идущие в лобовую атаку, а специальные подразделения ликвидируют русские войска на марше.
К публикации добавили памятку, в которой отмечено, что военная техника российских захватчиков станет просто железным хламом без боеприпасов и топлива, которые везут тыловые колонны обеспечения.
Предыстория:
- Ранее 2 марта российское министерство обороны признало, что у них есть потери среди живой силы оккупационных войск в Украине, но при этом существенно умалили истинное количество погибших и раненых.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что Путин проинформирован о потерях российских войск в Украине, но не может прокомментировать.
- В Офисе президента считают, что силы оккупантов деморализованы. Советник главы ОП Алексей Арестович утверждает, что военные массово убегают на границу с Россией и Беларусью либо сдаются в плен.
- Служба безопасности показала, с чем отправляют русских солдат воевать на территории другого независимого государства: карандаши, циркуль, устаревшие учебники.
- Украинская армия сумела получить секретные документы военных штабов российских оккупантов, из которых стало известно, что план полного захвата Украины рассчитывали совершить в течение 15 суток.