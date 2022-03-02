Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Четыре истребителя РФ нарушили воздушное пространство Швеции

"Европейская правда"Среда, 2 марта 2022, 20:36

Четыре российских истребителя в среду нарушили воздушное пространство Швеции.

Об этом говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Швеции.

Два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.

Реклама:

Шведские истребители Jas 39 Gripen были подняты по тревоге и задокументировали инцидент, сделав фотографии. Нарушение было недолгим.

"Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - заявил ВВС Карл-Йохан Эдстрём.

Напомним, глава МИД Швеции Анн Линде объявила о выделении 47 млн евро на гуманитарную поддержку Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Швеция передает в Украину 5 тысяч противотанковых гранатометов Pansarskott 86, 5 тысяч бронежилетов, 5 тысяч шлемов и 135 тысяч сухпайков.

Темы: ШвейцарияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Швейцария
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России
Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, живущих в РФ, о закрытии счетов
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: