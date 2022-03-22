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ПЦУ призвало все приходы УПЦ МП перейти к ним

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 16:52
Митрополит Эпифаний во время Службы божией в Михайловском Златоверхом соборе. фото: facebook-страница эпифания

Священный синод Православной Церкви Украины призвал духовенство и мирян парафий Московского патриархата "последовать Томосу".

Источник: twitter-страница митрополита Киевского Эпифания

Дословно: "Наш Священный Синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины, которые находятся в юрисдикции Московского патриархата в Украине, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ и войти в каноническое единение с Православной Церковью Украины".

Почему это важно: Российские власти используют тему "защиты православия" как повод для войны против Украины. Российская пропаганда утверждает, что, дескать, украинские власти создают искусственные преграды верующим Московского патриархата.

Кроме того, руководство русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом поддержали российское военное вторжение 24 февраля.

Предыстория:

  • Согласно социологическим опросам, 63% украинцев поддерживают идею разрыва УПЦ МП связей с РПЦ.
  • 20 марта стало известно, что несколько приходов Московского патриархата во Львовской области воссоединились с ПЦУ.
  • Верующие разных христианских конфессий дистанцируются от русского православия и патриарха Кирилла из-за его поддержки действий Путина. В частности, отдельные приходы РПЦ за границей разорвали литургическую связь с Москвой, а внутри самой церкви есть признаки раскола.
  • Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил российское военное вторжение в Украину 24 февраля и поддержал Вооруженные силы Украины.
  • Предстоятель ПЦУ Эпифаний ранее заявил журналистам, что убийство российских оккупантов на украинской земле не является грехом.

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Темы: церковьрелигияПравославная Церковь Украинытомос
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