ПЦУ призвало все приходы УПЦ МП перейти к ним

Митрополит Эпифаний во время Службы божией в Михайловском Златоверхом соборе. фото: facebook-страница эпифания

Священный синод Православной Церкви Украины призвал духовенство и мирян парафий Московского патриархата "последовать Томосу".

Источник: twitter-страница митрополита Киевского Эпифания

Дословно: "Наш Священный Синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины, которые находятся в юрисдикции Московского патриархата в Украине, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ и войти в каноническое единение с Православной Церковью Украины".

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Почему это важно: Российские власти используют тему "защиты православия" как повод для войны против Украины. Российская пропаганда утверждает, что, дескать, украинские власти создают искусственные преграды верующим Московского патриархата.

Кроме того, руководство русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом поддержали российское военное вторжение 24 февраля.

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