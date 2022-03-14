Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина
Христианские общины в мире начинают дистанцироваться от патриарха Московского Кирилла из-за поддержки российской вооруженной агрессии против Украины.
Источник: Reuters
Детали: Некоторые лидеры православных церквей осудили поддержку Путина Кириллом. С осуждением Кирилла выступили глава Александрийской православной церкви патриарх Феодор II, глава Румынской православной церкви патриарх Даниэль и предстоятель православной церкви Финляндии архиепископом Лев.
Кроме того, к Кириллу обратился Всемирный совет церквей, объединяющий общины разных христианских конфессий и деноминаций со всего мира. Исполняющий обязанности генерального секретаря Совета отец Иоанн Саука в письме попросил Кирилла "вмешаться и стать посредником между представителями власти, чтобы прекратить эту войну".
Кирилл прислал ответное письмо, в котором выразил свое убеждение, мол, силы, "открыто заявляющие о своих враждебных намерениях к России, приблизились вплотную к границам России", и что Запад "начал полномасштабную геополитическую стратегию" против России.
Журналисты отметили, что, по мнению экспертов, Папа Римский Франциск теперь тоже не будет проводить вторую встречу с Кириллом. Их первая встреча на Кубе 2016 стала первым разговором глав обеих церквей за всю историю.
Однако внутри РПЦ также заметили признаки внутреннего несогласия из-за поддержки Кириллом действий Путина.
Около 300 членов общественной организации "Русские священники за мир" подписали письмо с осуждением "убийственных приказов", выполняемых в Украине. В письме они отметили, что "народ Украины должен самостоятельно решать свою судьбу, не под дулом автомата и без давления со стороны как Запада, так и Востока".
Русскоязычный православный приход святого Николая в Амстердаме решил разорвать связь с Москвой и прекратить вспоминать имя Кирилла в молитвах во время совершения литургии. В заявлении говорится, что такое решение они "приняли с болью в сердце".
Кроме того, в Украинской православной церкви Московского патриархата выступили также против русско-украинской войны. Митрополит Киевский Онуфрий призвал прекратить "братоубийственную войну", а глава Сумской епархии Евлогий приказал священникам не вспоминать имя Кирилла в молитвах во время литургии.
Кирилл поддержал войну России против Украины из-за того, в частности, что Россия борется в Украине с губительным влиянием западной культуры.
Предыстория:
- После начала войны социологи зафиксировали, что 63% украинцев поддерживают разрыв связей украинских православных христиан с Московским патриархатом.
- В России возбуждено уголовное производство против православного священника в Костроме, разместившего на сайте прихода ссылку на петицию граждан с призывом "Нет войне!"
- 13 марта русские оккупанты из артиллерии обстреляли сооружения Святогорской лавры, принадлежащей УПЦ МП. Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал, отметив, что в Лавре прятались в укрытиях мирные люди, а никаких военных объектов там не было. Перед этим 3 марта русские захватчики обстреляли Свято-Успенский собор в Харькове, который также принадлежит УПЦ МП.
- Другие церкви также отреагировали на русскую войну в Украине. 24 февраля, когда Россия начало полномасштабное вторжение в Украину, Папа Римский Франциск нарушил правила протокола и лично отправился в российское посольство в Риме, чтобы выразить свое возмущение и несогласие из-за начала войны.
- 12 марта Ватикан предложил свое посредничество в мирных переговорах между Украиной и Россией. 13 марта в годовщину своего избрания на престол святого Петра, Франциск публично призвал русскую армию прекратить "кровавую резню" в Мариуполе.