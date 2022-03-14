Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки действий Путина

Христианские общины в мире начинают дистанцироваться от патриарха Московского Кирилла из-за поддержки российской вооруженной агрессии против Украины.

Источник: Reuters

Детали: Некоторые лидеры православных церквей осудили поддержку Путина Кириллом. С осуждением Кирилла выступили глава Александрийской православной церкви патриарх Феодор II, глава Румынской православной церкви патриарх Даниэль и предстоятель православной церкви Финляндии архиепископом Лев.

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Кроме того, к Кириллу обратился Всемирный совет церквей, объединяющий общины разных христианских конфессий и деноминаций со всего мира. Исполняющий обязанности генерального секретаря Совета отец Иоанн Саука в письме попросил Кирилла "вмешаться и стать посредником между представителями власти, чтобы прекратить эту войну".

Кирилл прислал ответное письмо, в котором выразил свое убеждение, мол, силы, "открыто заявляющие о своих враждебных намерениях к России, приблизились вплотную к границам России", и что Запад "начал полномасштабную геополитическую стратегию" против России.

Журналисты отметили, что, по мнению экспертов, Папа Римский Франциск теперь тоже не будет проводить вторую встречу с Кириллом. Их первая встреча на Кубе 2016 стала первым разговором глав обеих церквей за всю историю.

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Однако внутри РПЦ также заметили признаки внутреннего несогласия из-за поддержки Кириллом действий Путина.

Около 300 членов общественной организации "Русские священники за мир" подписали письмо с осуждением "убийственных приказов", выполняемых в Украине. В письме они отметили, что "народ Украины должен самостоятельно решать свою судьбу, не под дулом автомата и без давления со стороны как Запада, так и Востока".

Русскоязычный православный приход святого Николая в Амстердаме решил разорвать связь с Москвой и прекратить вспоминать имя Кирилла в молитвах во время совершения литургии. В заявлении говорится, что такое решение они "приняли с болью в сердце".

Кроме того, в Украинской православной церкви Московского патриархата выступили также против русско-украинской войны. Митрополит Киевский Онуфрий призвал прекратить "братоубийственную войну", а глава Сумской епархии Евлогий приказал священникам не вспоминать имя Кирилла в молитвах во время литургии.

Кирилл поддержал войну России против Украины из-за того, в частности, что Россия борется в Украине с губительным влиянием западной культуры.

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