Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за утечки данных российского сервиса доставки еды стали известны данные агентов ГРУ РФ

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 17:12
Из-за утечки данных российского сервиса доставки еды стали известны данные агентов ГРУ РФ
Штаб-квартира ГРУ в Москве, известная также как "Аквариум". фото: cnn

Из-за утечки из базы данных российского сервиса "Яндекс.Еда" в сети оказались личная информация агентов Главного разведывательного управления генштаба ВС РФ.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"

Детали: 1 марта "Яндекс.Еда" сообщила об утечке своих данных. В сети создали сайт, на котором выложили базу данных клиентов из разных регионов России. В базе данных также имеется личная информация граждан Беларуси, Казахстана и Израиля.

Реклама:

В базе данных есть имена, номера мобильных телефонов и адреса клиентов. Исследователи и журналисты заметили, что в базе данных есть имена и адреса сотрудников ГРУ Генштаба ВС РФ. Метки их адресов совпадают со зданием ГРУ, известной среди журналистов как "Аквариум" ГРУ.

Роскомнадзор заблокировал доступ на сайт, на котором выложили слитую базу данных, а против сервиса "Яндекс.Еда" составили административный протокол о нарушении законодательства по защите персональных данных.

В самом сервисе отметили, что стремятся свести к минимуму ущерб от утечки данных совместно с российскими правоохранителями. Там объяснили, что утечка 1 марта произошла из-за "недобросовестного исполнения обязанностей одним из сотрудников".

ВИДЕО ДНЯ

В сообщении клиентам заверили, что злоумышленникам не удалось украсть банковские и регистрационные (логины и паролей) данные пользователей.

Предыстория:

  • Роскомнадзор 25 февраля ограничил россиянам доступ к соцсети Facebook, потому что в сети поставили предупреждение на пропагандистские материалы о российско-украинской войне.
  • Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения. Оба эти издания полностью прекратили свою деятельность.
  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
  • 10 марта россияне взломали базы данных Роскомнадзора и выложили в широкий доступ более 360 тысяч файлов.
  • 22 марта не работали сайты Кремля и российских правительственных ведомств из-за хакерской атаки.

Темы: Росcияхакерыкибербезопасностькурьез
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
Культ Сталина. Какими будут новые учебники по истории в России и на временно оккупированных территориях
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Россияне заявили, что развернули ракетный комплекс "Сармат", которым пугал Путин
Последние новости
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
Все новости...
Реклама: