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Из-за утечки данных российского сервиса доставки еды стали известны данные агентов ГРУ РФ

Денис КарловскийСреда, 23 марта 2022, 18:12
Штаб-квартира ГРУ в Москве, известная также как "Аквариум". фото: cnn

Из-за утечки из базы данных российского сервиса "Яндекс.Еда" в сети оказались личная информация агентов Главного разведывательного управления генштаба ВС РФ.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"

Детали: 1 марта "Яндекс.Еда" сообщила об утечке своих данных. В сети создали сайт, на котором выложили базу данных клиентов из разных регионов России. В базе данных также имеется личная информация граждан Беларуси, Казахстана и Израиля.

В базе данных есть имена, номера мобильных телефонов и адреса клиентов. Исследователи и журналисты заметили, что в базе данных есть имена и адреса сотрудников ГРУ Генштаба ВС РФ. Метки их адресов совпадают со зданием ГРУ, известной среди журналистов как "Аквариум" ГРУ.

Роскомнадзор заблокировал доступ на сайт, на котором выложили слитую базу данных, а против сервиса "Яндекс.Еда" составили административный протокол о нарушении законодательства по защите персональных данных.

В самом сервисе отметили, что стремятся свести к минимуму ущерб от утечки данных совместно с российскими правоохранителями. Там объяснили, что утечка 1 марта произошла из-за "недобросовестного исполнения обязанностей одним из сотрудников".

В сообщении клиентам заверили, что злоумышленникам не удалось украсть банковские и регистрационные (логины и паролей) данные пользователей.

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Предыстория:

  • Роскомнадзор 25 февраля ограничил россиянам доступ к соцсети Facebook, потому что в сети поставили предупреждение на пропагандистские материалы о российско-украинской войне.
  • Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения. Оба эти издания полностью прекратили свою деятельность.
  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
  • 10 марта россияне взломали базы данных Роскомнадзора и выложили в широкий доступ более 360 тысяч файлов.
  • 22 марта не работали сайты Кремля и российских правительственных ведомств из-за хакерской атаки.

Темы: Росcияхакерыкибербезопасностькурьез
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