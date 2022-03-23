Через витік даних російського сервісу доставки їжі стали відомі дані агентів ГРУ РФ
Через витік з бази даних російського сервісу "Яндекс.Еда" в мережі опинились особиста інформація агентів Головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ.
Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета"
Деталі: 1 березня "Яндекс.Еда" повідомила про витік своїх даних. У мережі створили сайт, на якому виклали базу даних клієнтів з різних регіонів Росії. У базі даних також є особиста інформація громадян Білорусі, Казахстана та Ізраїля.
У базі даних є імена, номери мобільних телефонів та адреси клієнтів. Дослідники та журналісти помітили, що в базі даних є імена та адреси співробітників ГРУ Генштаба ЗС РФ. Мітки їхніх адрес збігаються з будівлею ГРУ, відомою серед журналістів як "Акваріум" ГРУ.
Роскомнагляд заблокував доступ до сайту, на якому виклали злиту базу даних, а проти сервісу "Яндекс.Еда" склали адміністративний протокол про порушення законодавства щодо захисту персональних даних.
У самому сервісі зазначили, що прагнуть мінімізувати шкоду від витоку даних спільно з російськими правоохоронцями. Там пояснили, що витік 1 березня стався через "несумлінне виконання обов’язків одним зі співробітників".
У повідомленні до клієнтів запевнили, що зловмисникам не вдалося вкрасти банківські та реєстраційні (логіни та паролів) дані користувачів.
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Передісторія:
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