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Через витік даних російського сервісу доставки їжі стали відомі дані агентів ГРУ РФ

Денис КарловськийСереда, 23 березня 2022, 17:12
Через витік даних російського сервісу доставки їжі стали відомі дані агентів ГРУ РФ
Штаб-квартира ГРУ в Москві, так званий "Акваріум". фото: CNN

Через витік з бази даних російського сервісу "Яндекс.Еда" в мережі опинились особиста інформація агентів Головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ.  

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета"

Деталі: 1 березня "Яндекс.Еда" повідомила про витік своїх даних. У мережі створили сайт, на якому виклали базу даних клієнтів з різних регіонів Росії. У базі даних також є особиста інформація громадян Білорусі, Казахстана та Ізраїля.

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У базі даних є імена, номери мобільних телефонів та адреси клієнтів. Дослідники та журналісти помітили, що в базі даних є імена та адреси співробітників ГРУ Генштаба ЗС РФ. Мітки їхніх адрес збігаються з будівлею ГРУ, відомою серед журналістів як "Акваріум" ГРУ.

Роскомнагляд заблокував доступ до сайту, на якому виклали злиту базу даних, а проти сервісу "Яндекс.Еда" склали адміністративний протокол про порушення законодавства щодо захисту персональних даних.

У самому сервісі зазначили, що прагнуть мінімізувати шкоду від витоку даних спільно з російськими правоохоронцями. Там пояснили, що витік 1 березня стався через "несумлінне виконання обов’язків одним зі співробітників".

ВІДЕО ДНЯ

У повідомленні до клієнтів запевнили, що зловмисникам не вдалося вкрасти банківські та реєстраційні (логіни та паролів) дані користувачів.

Передісторія:

  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. 
  • Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства. 7 березня хакери зламали всі російські державні телеканали та виклали відео та світлини, як російські окупанти здійснюють обстріли житлових кварталів і мирного населення України.
  • У Росії заблокували усі Інтернет-видання та сайти, які висвітлюють справжній масштаб втрат окупаційних військ РФ та повідомляють про факти воєнних злочинів росіян проти українського цивільного населення. До кримінального кодексу внесли зміни, які дозволяють ув'язнити всіх, хто поширює інформацію, яка суперечить офіційній позиції війського керівництва РФ.
  • 10 березня росіяни зламали бази даних Роскомнагляду і виклали в широкий доступ понад 360 тис. файлів.
  • 22 березня не працювали сайти Кремля та російських урядових відомств через атаку хакерів.

Теми: Росіяхакерикібербезпекакурйоз
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