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Сайты Кремля и российского правительства не работают из-за кибератак

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 21:18
фото иллюстративное: getty images

Вебсайты Кремля и правительства РФ не работают из-за кибератаки хакеров.

Источник: twitter-страница Anon2World, экономист Андерс Аслунд

Детали: Хакеры утверждают, что они стоят за атакой на российские правительственные вебсайты. Они утверждают, что также шлют сообщения россиянам о настоящем масштабе потерь российской армии и военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты в Украине.

Экономист Аслунд сказал, что российские спецслужбы на четвертой неделе полномасштабной войны так и не сумели настроить защиту от кибератак, что свидетельствует о некомпетентности российских властей.

Предыстория:

  • 16 марта хакеры взломали сайты российских судов и разместили сообщение, что "Путин – террорист, а россияне – фашисты".
  • Перед этим хакеры взломали сайт Росатома. 10 марта россияне взломали базы данных Роскомнадзора и выложили в широкий доступ более 360 тыс. файлов.
  • Роскомнадзор 25 февраля ограничил россиянам доступ к соцсети Facebook, потому что в сети поставили предупреждение на пропагандистские материалы о российско-украинской войне.
  • Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения. Оба эти издания полностью прекратили свою деятельность.
  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.

Темы: хакерыкибербезопасностьинтернетРосcия
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