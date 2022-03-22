Сайты Кремля и российского правительства не работают из-за кибератак

Вебсайты Кремля и правительства РФ не работают из-за кибератаки хакеров.

Источник: twitter-страница Anon2World, экономист Андерс Аслунд

Детали: Хакеры утверждают, что они стоят за атакой на российские правительственные вебсайты. Они утверждают, что также шлют сообщения россиянам о настоящем масштабе потерь российской армии и военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты в Украине.

Экономист Аслунд сказал, что российские спецслужбы на четвертой неделе полномасштабной войны так и не сумели настроить защиту от кибератак, что свидетельствует о некомпетентности российских властей.

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