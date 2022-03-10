Хакеры взломали сайт Роскомнадзора и выложили более 360 тысяч файлов

Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт Роскомнадзора и выложили в публичный доступ около 364 тысяч файлов.

Источник: twitter-страница Anonymous

Дословно: "Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов".

Детали: Общий объем базы данных, которую получили хакеры, составляет более 820 гигабайт.

Большинство файлов достали из базы данных РКН в Башкирии.

Кто угодно может скачать их и ознакомиться со взломанными документами РКН по этой ссылке.

Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям, борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Предыстория: