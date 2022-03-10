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Хакеры взломали сайт Роскомнадзора и выложили более 360 тысяч файлов

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 17:36

Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт Роскомнадзора и выложили в публичный доступ около 364 тысяч файлов.

Источник: twitter-страница Anonymous

Дословно: "Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов".

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Детали: Общий объем базы данных, которую получили хакеры, составляет более 820 гигабайт.

Большинство файлов достали из базы данных РКН в Башкирии.

Кто угодно может скачать их и ознакомиться со взломанными документами РКН по этой ссылке.

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Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям, борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

Предыстория:

  • Роскомнадзор 25 февраля ограничил россиянам доступ к соцсети Facebook, потому что в сети поставили предупреждение на пропагандистские материалы о российско-украинской войне.
  • Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения. Оба эти издания полностью прекратили свою деятельность.
  • После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
  • Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства. 7 марта хакеры сломали все российские государственные телеканалы и выложили видео и фотографии, как российские оккупанты совершают обстрелы жилых кварталов и мирного населения Украины.

Темы: цензураРосcияхакерыпропаганда
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