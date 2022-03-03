Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ рассказали свое видение результатов переговоров с Украиной

Четверг, 3 марта 2022, 21:06

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявили, что некоторые договоренности с Украиной надо будет закреплять через национальные ратификации.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Мединского и Слуцкого.

Издание приводит основные тезисы:

  • обсудили все три блока - военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта

  • позиции ясны, записаны по пунктам, по части удалось найти взаимопонимание

  • главный вопрос который решили сегодня - представители министерств обороны договорились о формате гуманитарных коридоров для выхода гражданских и возможном временном прекращении боевых действий в секторе гумкоридора на период выхода гражданского населения

  • для реализации договоренностей - которые сегодня не стали озвучивать - предстоит третий раунд переговоров в самые ближайшие дни

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • некоторые договоренности надо будет закреплять через национальные ратификации

  • нельзя тянуть с реализацией договоренностей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или даже часы.

Ранее украинская сторона заявила: "К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали".

powered by lun.ua
Главное сегодня

В Конгрессе США одобрили выделение более 13 млрд долларов в помощь Украине

Bellingcat: Россия попытается заморозить войну через неделю

В России составили список компаний, которые нужно национализировать — там McDonald's и Microsoft

МВФ согласовал экстренную помощь Украине в 1,4 миллиарда долларов

Израиль под предлогом ремонта отказал Зеленскому в выступлении в Кнессете – источники

В бою за Киев с украинских ПТРК уничтожили 6 вражеских танков и одну БМП

Все новости...
Последние новости
06:42
Строительный гигант Caterpillar сворачивает деятельность в России и жертвует Украине $1 млн
06:33
ЗАЭС: МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга
06:14
Вице-президент США прибыла в Польшу на фоне споров об истребителях для Украины
06:00
В Конгрессе США одобрили выделение более 13 млрд долларов в помощь Украине
05:30
Оккупанты раздают мелитопольцам пропагандистские листовки, где призывают сдаться
05:28
История повторилась: Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда
05:13
Американский астронавт отказался от врученной Медведевым медали
04:52
Более 500 гражданских украинцев погибли с начала войны – ООН
04:19
"Классическая российская пропаганда" – США о якобы разработке в Украине биологического оружия
04:00
Bellingcat: Россия попытается заморозить войну через неделю
Все новости...