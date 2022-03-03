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В РФ рассказали свое видение результатов переговоров с Украиной

Четверг, 3 марта 2022, 20:06

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявили, что некоторые договоренности с Украиной надо будет закреплять через национальные ратификации.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Мединского и Слуцкого.

Издание приводит основные тезисы:

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  • обсудили все три блока - военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта

  • позиции ясны, записаны по пунктам, по части удалось найти взаимопонимание

  • главный вопрос который решили сегодня - представители министерств обороны договорились о формате гуманитарных коридоров для выхода гражданских и возможном временном прекращении боевых действий в секторе гумкоридора на период выхода гражданского населения

ВИДЕО ДНЯ
  • для реализации договоренностей - которые сегодня не стали озвучивать - предстоит третий раунд переговоров в самые ближайшие дни

  • некоторые договоренности надо будет закреплять через национальные ратификации

  • нельзя тянуть с реализацией договоренностей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или даже часы.

Ранее украинская сторона заявила: "К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали".

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