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В Госдуме РФ предлагают отправлять на Донбасс тех, кто выходит на митинги против войны

Четверг, 3 марта 2022, 20:44

В Государственную Думу России внесли законопроект о призыве на военную службу тех, кого привлекли к ответственности за участие в несанкционированных митингах против участия России в войнах за рубежом.

Источник: "Медуза" со ссылкой на сайт Государственной думы РФ

Детали: В частности, предлагается отправлять их на военную службу на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чью "независимость" признала РФ.

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В пояснительной записке говорится, что митингующие "распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции" (спецоперацией в России называют войну в Украине - ред.) и "дискредитируют" российских военных и политическое руководство страны. Не нравится авторам инициативы также то, что люди на митингах выступают за санкции против России, то есть фактически выступают против установления мира на территории Донбасса.

По мнению депутатов, такие люди должны воочию увидеть то, что "киевский режим сделал на этой территории".

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