Глава ОГА о ситуации на ЗАЭС: Ядерная безопасность объекта обеспечена

На Запорожскую атомную электростанцию пропустили пожарных, однако впоследствии их "завернули". В то же время, директор ЗАЭС заверил, что "ядерная безопасность объекта обеспечена".

Источник: Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в facebook

Прямая речь: "Пропустили пожарных".

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"Реально можно сойти с ума, но не надо. Работаем дальше. Пожарных завернули в часть. Блокируют работу!!!"

"Директор ЗАЭС заверил, что в настоящее время ядерная безопасность объекта обеспечена".

Детали: Российские захватчики, обстреливавшие ЗАЭС, и в результате чего загорелась станция.

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В результате обстрелов произошло попадание в первый энергоблок.