Глава МИД Германии анонсировала новые санкции против России
Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала дальнейшие карательные меры против России.
Об этом она сказала в понедельник на полях специальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.
"Помимо трех жестких пакетов санкций, которые мы уже приняли, мы предпримем дальнейшие меры, направленные на центр путинской власти", - сказала она.
Бербок не предоставила дальнейших подробностей будущих санкций.
Уже введенные санкции ЕС в отношении России включают жесткие экономические и финансовые санкции. Кроме того, некоторые олигархи, связанные с президентом России Путиным, уже попали в санкционный список ЕС.
Среди прочего санкции замораживают их активы в ЕС и ограничивают их свободу передвижения.
Накануне после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным представитель Елисейского дворца заявил журналистам, что Франция готова ужесточить санкции против России.
После разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин стремится захватить всю Украину и что "худшее впереди", заявили в Елисейском дворце.