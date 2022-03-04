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Глава МИД Германии анонсировала новые санкции против России

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 13:12

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала дальнейшие карательные меры против России.

Об этом она сказала в понедельник на полях специальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

"Помимо трех жестких пакетов санкций, которые мы уже приняли, мы предпримем дальнейшие меры, направленные на центр путинской власти", - сказала она.

Бербок не предоставила дальнейших подробностей будущих санкций.

Уже введенные санкции ЕС в отношении России включают жесткие экономические и финансовые санкции. Кроме того, некоторые олигархи, связанные с президентом России Путиным, уже попали в санкционный список ЕС.

Среди прочего санкции замораживают их активы в ЕС и ограничивают их свободу передвижения.

Накануне после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным представитель Елисейского дворца заявил журналистам, что Франция готова ужесточить санкции против России.

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После разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин стремится захватить всю Украину и что "худшее впереди", заявили в Елисейском дворце.

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