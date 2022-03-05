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РосСМИ: гендиректор российского "Аэрофлота" покидает пост. Перевозчик отрицает

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 05:14
Полубояринов, фото: ТАСС

Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота" РФ.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ, РБК.ru

Детали: Михаил Полубояринов уволился с должности генерального директора "Аэрофлота" РФ, один из кандидатов на его место – нынешний гендиректор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский.

"Полубояринов покинул пост гендиректора "Аэрофлота", одним из кандидатов на его должность является Александровский, но окончательно он еще не утвержден", - сказал собеседник ТАСС.

В то же время РБК.ru пишет, что "Аэрофлот" опроверг сообщения об отставке и отъезде своего гендиректора Михаила Полубояринова.

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