РосСМИ: гендиректор российского "Аэрофлота" покидает пост. Перевозчик отрицает
Суббота, 5 марта 2022, 04:14
Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота" РФ.
Источник: ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ, РБК.ru
Детали: Михаил Полубояринов уволился с должности генерального директора "Аэрофлота" РФ, один из кандидатов на его место – нынешний гендиректор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский.
Реклама:
"Полубояринов покинул пост гендиректора "Аэрофлота", одним из кандидатов на его должность является Александровский, но окончательно он еще не утвержден", - сказал собеседник ТАСС.
В то же время РБК.ru пишет, что "Аэрофлот" опроверг сообщения об отставке и отъезде своего гендиректора Михаила Полубояринова.