РосСМИ: гендиректор российского "Аэрофлота" покидает пост. Перевозчик отрицает

Михаил Полубояринов покинул пост генерального директора "Аэрофлота" РФ.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ, РБК.ru

Детали: Михаил Полубояринов уволился с должности генерального директора "Аэрофлота" РФ, один из кандидатов на его место – нынешний гендиректор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский.

Реклама:

"Полубояринов покинул пост гендиректора "Аэрофлота", одним из кандидатов на его должность является Александровский, но окончательно он еще не утвержден", - сказал собеседник ТАСС.

В то же время РБК.ru пишет, что "Аэрофлот" опроверг сообщения об отставке и отъезде своего гендиректора Михаила Полубояринова.