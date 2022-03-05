Минобороны РФ манипулирует, что гумкоридоры не открывают из-за "националистов"

Источник: Сообщение Минобороны РФ, которое цитируют "Риа новости"

Детали: Россияне также пытаются убеждать, что украинские войска якобы используют "режим тишины" для перегруппировки на оборонных позициях.

Прямая речь министерства оккупантов: "Несмотря на тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции, мы готовы и дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации".

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Что было ранее: Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российская армия продолжает обстреливать пути для эвакуации из Мариуполя и Волновахи и призвала Россию выполнять договоренности.

Также Украина призывает Россию дать возможность направить гуманитарные грузы из Днепра и Запорожья – в частности с медикаментами и продуктами питания.