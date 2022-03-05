"Зеленский молодец, а Путину пизд*ц!": на митинге в Херсоне новая кричалка

Жители Херсона собрались на огромный митинг против российских оккупантов. Люди скандируют: "Зеленский молодец, а Путину – пизд*ц!".

Источник: видео местных жителей

Українці у Херсоні вигадали нову кричалку: "Зеленський – молодець, а Путіну – пі**ць" pic.twitter.com/yqSWbjwovq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022

Предыстория: 5 марта в Херсоне снова собрался митинг патриотических сил, пока российские оккупанты подтягивали силы.