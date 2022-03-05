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"Зеленский молодец, а Путину пизд*ц!": на митинге в Херсоне новая кричалка

Суббота, 5 марта 2022, 15:02

Жители Херсона собрались на огромный митинг против российских оккупантов. Люди скандируют: "Зеленский молодец, а Путину – пизд*ц!".

Источник: видео местных жителей

Предыстория: 5 марта в Херсоне снова собрался митинг патриотических сил, пока российские оккупанты подтягивали силы.

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Темы: Херсонмитингивойна
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