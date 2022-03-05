Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Укрзалізниця" анонсировала эвакуационные поезда в Польшу из Харькова, Днепра и Запорожья

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 16:32
Укрзалізниця анонсировала эвакуационные поезда в Польшу из Харькова, Днепра и Запорожья
фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" объявила график эвакуационных поездов для украинцев, покидающих свои дома из-за войны, из Харькова, Днепра и Запорожья непосредственно в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба компании 5 марта, пишет "Европейская правда".

В 17 часов должен был уехать поезд из Харькова. В 11:00 6 марта планируется поезд из Запорожья, в 9:00 – из Днепра.

Реклама:

Все три поезда направляются в польский Хелм. В состав киевского поезда на Хелм во Львове прицепят дополнительные вагоны. Такой поезд планируется 5 и 6 марта в 19:13.

"На станции Хелм (Польша) будет организована возможность осуществить пересадку на поезда в Варшаву, предоставляемые Польской железной дорогой. Проезд бесплатный", - отмечает "Укрзализныця".

С начала войны России против Украины в Польшу выехали уже около 800 тысяч человек. По словам заместителя главы МВД Польши, вчера в страну прибыли 106 тысяч человек – больше всего с начала войны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПольшаэвакуацияУкрзализныця
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: