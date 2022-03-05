"Укрзалізниця" анонсировала эвакуационные поезда в Польшу из Харькова, Днепра и Запорожья

"Укрзалізниця" объявила график эвакуационных поездов для украинцев, покидающих свои дома из-за войны, из Харькова, Днепра и Запорожья непосредственно в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба компании 5 марта, пишет "Европейская правда".

В 17 часов должен был уехать поезд из Харькова. В 11:00 6 марта планируется поезд из Запорожья, в 9:00 – из Днепра.

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Все три поезда направляются в польский Хелм. В состав киевского поезда на Хелм во Львове прицепят дополнительные вагоны. Такой поезд планируется 5 и 6 марта в 19:13.

"На станции Хелм (Польша) будет организована возможность осуществить пересадку на поезда в Варшаву, предоставляемые Польской железной дорогой. Проезд бесплатный", - отмечает "Укрзализныця".

С начала войны России против Украины в Польшу выехали уже около 800 тысяч человек. По словам заместителя главы МВД Польши, вчера в страну прибыли 106 тысяч человек – больше всего с начала войны.