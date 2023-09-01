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Польша заявила, что готова "полностью отрезать" Беларусь от Европы в случае необходимости

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 14:43
Польша заявила, что готова полностью отрезать Беларусь от Европы в случае необходимости
ФЛАГ ПОЛЬШИ, ФОТО PIXABAY

Глава польского МВД Мариуш Каминский заявил, что в случае возникновения серьезных инцидентов на границе с Беларусью Польша вместе со странами Балтии готова к серьезным шагам.

Источник: Каминский в эфире телеканала TVP1, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wprost

Прямая речь: "Мы дали очень четкий сигнал Минску. Любая провокация на польской, латвийской или литовской границе с Беларусью будет иметь далеко идущие последствия для режима. Сигнал был жестким, однозначным".

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Детали: Он также напомнил о решении, принятом на совместной встрече глава МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, о полном закрытии границы с Беларусью в случае возникновения "критического инцидента".

Прямая речь: "Если будет провокация, если будет критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы".

Больше деталей: Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

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Что предшествовало:

  • Ранее Литва объявила о временном закрытии двух из шести пунктов пересечения границы с Беларусью с 18 августа.

Темы: ПольшаБеларусьграница
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