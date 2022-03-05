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Русские сбросили бомбы на военный городок в Харькове: 4 погибших

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 19:46
Русские сбросили бомбы на военный городок в Харькове: 4 погибших
фото: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

Российский самолет сбросил авиационные бомбы на военный городок в Харькове, погибли четверо военнослужащих Нацгвардии, есть раненые.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии

Детали: Ночью 5 марта российский вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады.

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Погибли четверо военнослужащих, также есть раненые.

Отмечается, что бойцы бригады расчищают завалы.

Темы: ХарьковвойнаНацгвардия
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