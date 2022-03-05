Русские сбросили бомбы на военный городок в Харькове: 4 погибших
Суббота, 5 марта 2022, 20:46
Российский самолет сбросил авиационные бомбы на военный городок в Харькове, погибли четверо военнослужащих Нацгвардии, есть раненые.
Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии
Детали: Ночью 5 марта российский вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады.
Погибли четверо военнослужащих, также есть раненые.
Отмечается, что бойцы бригады расчищают завалы.
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