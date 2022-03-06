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ЕС выделил 500 млн евро для гуманитарной помощи беженцам из Украины

Воскресенье, 6 марта 2022, 09:28

Гуманитарная поддержка беженцам из Украины на сумму 500 млн. евро, о выделении которой договорился Европейский союз, станет первым траншем.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Европейский Союз предоставляет 500 млн евро в качестве первого транша помощи украинцам... Я горжусь Европейским Союзом сегодня. Наше единство, наша решительность и солидарность – это действительно Европа в ее самом лучшем виде", - заявила она.

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Экстренная гуманитарная помощь будет направлена ​​на покрытие расходов государств-членов, столкнувшихся с массовым приездом беженцев из Украины. Ожидается также помощь Молдове, где находятся десятки тысяч беженцев из Украины. Также ЕС принял решение о предоставлении им права на работу, обучение и т.п. без рассмотрения индивидуальных заявлений.

Фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС будет и дальше поддерживать украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за принятое решение.

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Выделение этой помощи планировалось на днях, речь шла о сумме не менее полумиллиарда евро.

Как сообщалось, ЕС принял механизм защиты украинских беженцев без предоставления убежища.

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