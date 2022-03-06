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МИД призывает украинцев в странах ЕС к масштабным акциям с требованием быстрого вступления Украины в Евросоюз

"Европейская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 14:46

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев в государствах Европейского Союза мобилизоваться для проведения на следующей неделе масштабных акций в поддержку скорейшего вступления Украины в ЕС.

Об этом глава украинской дипломатии сказал на брифинге в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Я призываю каждого украинца, каждого украинца, живущего за границей или кто ременно там, каждого члена украинской диаспоры мобилизоваться и на следующей неделе провести по всем странам Европейского Союза мощные публичные мероприятия в поддержку скорейшего принятия Украины в Европейский Союз", - отметил министр.

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Кулеба призвал украинцев объединяться с местными активистами и медиа, чтобы построить мощную кампанию в поддержку скорейшего вступления Украины в ЕС, поскольку сейчас, по его словам, сложился уникальный момент.

"Мы фиксируем во всех странах Европейского Союза увеличение поддержки членства нашего государства в ЕС. На вашей стороне сотни тысяч и миллионы граждан стран-членов ЕС. Достучитесь до них, мобилизуйтесь, и сделайте так, чтобы их правительства услышали их, и чтобы решения о членстве Украины в ЕС были приняты как можно скорее", - сказал Дмитрий Кулеба.

Как известно, 1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства после того, как соответствующую заявку подписал президент Владимир Зеленский.

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Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"

Темы: МИДЕвропа
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